藍委赴中「領旨」擋軍購、國安法？ 專家曝美國5招絕殺：等於做球給賴清德

國民黨立委翁曉玲在內多位藍委赴中參加「廈門市台商協會成立33年」，傳國台辦要求軍購案、國安法案不能在這會期通過。 圖：翻攝翁曉玲臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中國近期透過廈門台商協會活動，廣邀國民黨立委赴中。根據了解，被點名參與的立委涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦也派官員南下，希望了解台灣「內部情勢」，以確保國防預算、國安法案不會通過。對此，總體經濟學家吳嘉隆昨（22）日指出，藍白立委在立法院擋下賴清德政府提出的特別國防預算，其實是失算，效果上等「做球給賴清德」。

吳嘉隆表示，中共的代理人有政策，可是美國這邊會有對策，所以情況很微妙。而美國的第一招，就是延後交貨，換句話說，到時，是美軍直接按鈕。美國會擔心先進的軍火交到台灣這裡，會有機密參數洩漏的問題，甚至於新型的戰鬥機，軍艦，說不定被叛國者開走。

之所以會有這樣的擔心，吳嘉隆指出，因為美國現在賣給台灣的，都是頂級貨，或美軍自己在用的，絕對不是什麼出清存貨，可是，台灣這裡被紅色滲透得很嚴重，就像藍白立委不顧台灣的國家安全，卻要擋下軍購一樣。「藍白立委越是擋下軍購，就證明美國的擔心是有道理的，當然美國就採取對策了，要防一手。所以，台灣出錢買軍火，美國留中不發，也許到時候就直接替台灣操作了。

吳嘉隆指出，美國的第二招是，給台灣軍事援助。因為軍事援助不動用到台灣的國防開支，所以立委根本沒有審查的機會。他猜想，美軍協防台灣的時候自己要用的軍火系統，可能先進入台灣，以軍事援助的名義進來，不經過立法院的任何審查，到時候美軍是人進來就可以，裝備與彈藥都已經在台灣了。

接著吳嘉隆再曝美國的第三招，是沿用二戰時期的租借法案，把軍火租借給台灣。二戰時期，美國用租借法案提供軍火給英國。現在可以沿用到台灣身上，這個法案是參議員盧比奧提的，他現在當國務卿了。於是，台灣這邊理論上只要付租金就可以。

他以以 F—35B 為例，就算美國同意賣給台灣，台灣現在下單，也只能排隊，因下單的太多了，台灣在好幾年後才能拿到貨，那時候說不定戰爭都已經打完了。現在改用租借法案，台灣這邊能租借到的都是現貨，不用排隊，且美國說不定把飛行員也租借給台灣，因為要訓練台灣的飛行員可能來不及。

吳嘉隆指出，美國還有第四招，就是把用了三年的武器系統，用很便宜的價格，例如造價三億美元的軍艦用 2,000 萬美元，以二手貨的價格賣給台灣。這些軍火都還很新，提早退役，再便宜賣給台灣，剩下的問題就是台灣的操作人員訓練。至於第五招，就是把備用的武器系統與彈藥庫放在沖繩與菲律賓北部的基地，因距離台灣近，必要時可以立刻派上用場，美國直接介入。反正，共軍不會是美軍與日軍的對手，尤其是在海戰與空戰方面，想要速戰速決，根本上不可能。

他表示，台灣這邊如果增加防衛能力，那麼一旦戰爭爆發，一次就解決，把入侵的共軍擊退。如果台灣失守，那麼美國與日本肯定要發動奪島戰爭，把台灣搶回來，那時候台灣就要被打兩次了。所以，台灣建立強大的國防，是在提高嚇阻能力，目的是減少戰爭，說不定連一次戰爭都不用爆發，而不是要被打兩次。

吳嘉隆批評，藍白立委頭腦單純，跟小學生程度差不多，以為這樣做可以討好北京當局，卻不知道如果讓美國的頂級軍火進來台灣，說不定還有機會去做逆向工程或竊取參數，再來貢獻給北京；現在把美式頂級軍火擋下來，那就什麼都拿不到了，有必要蠢到這個地步嗎？！「不過，這樣也好，賴清德向川普表明有加強國防的意願，去《華盛頓郵報》上投書，等於是像川普交投名狀，是得分的，結果是藍白立委控制的國會擋下來，是他們要負責。」

他表示，藍白立委只知道對民進黨政府唱反調，卻不知不覺掉入陷阱，成了壞人，置國家安全與國家利益於不顧。他們以為是在反台獨，但其實是在出賣中華民國！「接下來，美國會針對藍白立委來出手，給他們臉色看，到頭來，藍白立委為北京幹了髒活，最後卻幫不上北京的忙，自己還要被美國盯上，這就是我說他們很蠢的原因。」

