藍委赴中「領旨」擋軍購？專家曝美國5殺招 轟藍白立委：蠢到這個地步

上週五包括翁曉玲等多位國民黨立委，在事前未對外說明的情況下，啟程前往中國廈門，國民黨立委翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等7位立委，20日赴中參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦之台商活動，傳出是假交流真領旨，反對軍購特別預算案一事，引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆就分析藍白立委擋軍購，認為「其實是失算，效果上等於做球給賴清德」，並揭露美國有5招反擊。

吳嘉隆表示，中共的代理人有政策，可是美國這邊會有對策，所以情況很微妙。他指出，美國的第一招就是「延後交貨」，換句話說，到時候，是美軍直接按鈕。美國會擔心先進的軍火交到台灣這裡，會有機密參數洩漏的問題，甚至於新型的戰鬥機、軍艦，說不定被叛國者開走。

之所以會有這樣的擔心，是因為美國現在賣給台灣的都是頂級貨，或者美軍自己在用的，絕對不是什麼出清存貨，然而台灣被紅色滲透嚴重，就像藍白立委不顧台灣的國家安全，卻要擋下軍購一樣。吳嘉隆直言，「藍白立委越是擋下軍購，就證明美國的擔心是有道理的，當然美國就採取對策了，要防一手」。所以，台灣出錢買軍火，美國留中不發，也許到時候就直接替台灣操作了。

吳嘉隆指出，美國的第二招是「給台灣軍事援助」。因為軍事援助不動用到台灣的國防開支，所以立委根本沒有審查的機會。他分析，美軍協防台灣的時候自己要用的軍火系統，可能先進入台灣，以軍事援助的名義進來，不經過立法院的任何審查，到時候美軍是人進來就可以，裝備與彈藥都已經在台灣了。

接著吳嘉隆再曝美國的第三招，是「沿用二戰時期的租借法案」，把軍火租借給台灣。二戰時期，美國用租借法案提供軍火給英國。現在可以沿用到台灣身上，這個法案是參議員盧比奧提的，他現在當國務卿了。於是，台灣這邊理論上只要付租金就可以。

他點出美國還有第四招，就是「把用了三年的武器系統，用很便宜的價格賣台灣」，例如造價三億美元的軍艦用2000萬美元，以二手貨的價格賣給台灣。這些軍火都還很新，提早退役，再便宜賣給台灣，剩下的問題就是台灣這邊的操作人員的訓練了。至於最後第五招，就是「把備用的武器系統與彈藥庫放在沖繩與菲律賓北部的基地」，因為離台灣近，必要時可以立刻派上用場，美國直接介入。反正，共軍不會是美軍與日軍的對手，尤其是在海戰與空戰方面，想要速戰速決根本上不可能。

吳嘉隆表示，藍白立委頭腦單純，跟小學生程度差不多，以為這樣做可以討好北京當局，卻不知道如果讓美國的頂級軍火進來台灣，說不定還有機會去做逆向工程或竊取參數，再來貢獻給北京，現在把美式頂級軍火擋下來，那就什麼都拿不到了，有必要蠢到這個地步嗎？

他直言，藍白立委只知道對民進黨政府唱反調，卻不知不覺掉入陷阱，成了壞人，置國家安全與國家利益於不顧。他們以為是在反台獨，但其實是在出賣中華民國！接下來，美國會針對藍白立委來出手，給他們臉色看，到頭來藍白立委為北京幹了髒活，最後卻幫不上北京的忙，自己還要被美國盯上，他嘆「這就是我說他們很蠢的原因」。

