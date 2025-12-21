藍委赴廈門目的是「擋賴政府國防特別預算」？！翁曉玲「司委會召委」可主導國安修法議程、林思銘「財委會召委」能影響總預算與特別預算審議

國民黨立委翁曉玲、葉元之等人昨（20日）前往廈門參與台商協活動，據傳，這是中共在試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下總統賴清德政府所提出的國防特別預算與重要國安修法。

根據《自由時報》指出，台灣政治情勢變化迅速，美國總統川普（Donald Trump）亦兩度軍售加大挺台力道，「這均已超出中共內部原先判斷與預期」。《自由時報》直指，為了掌控最新走勢，中共密集接觸在野政治人物，盼擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，此次就是利用廈門台商協會成立33週年活動，積極找國民黨立委前往，「名為探訪台商，實為確保對台工作『沒有意外』」。

《自由時報》報導，與中方有互動的台商透露，中共高度關切將延會至明年（2026）1月的立法院，會如何處理1.25兆元國防特別預算軍購以及陸續送審的國安修法，同時也對行政院長卓榮泰未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心將影響朝小野大的立院推進政治議程。《自由時報》指出，「尤其，川普政府二度軍售台灣的項目遠超過中方預期，中共更急於想掌控情勢」。

而國民黨立委林思銘也早在19日抵達廈門。此次赴中國的國民黨立委，翁曉玲為司委會召委，可主導國安修法議程；林思銘為財委會召委，能影響總預算與特別預算審議。

（圖片來源：翁曉玲臉書、三立新聞）

