藍委赴廈門遭疑「領旨」 閩南狼嗆：在中國沒有什麼「純聊天」

國民黨立委翁曉玲在內多位藍委赴中參加「廈門市台商協會成立33年」，傳國台辦要求軍購案、國安法案不能在這會期通過。 圖：翻攝翁曉玲臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委翁曉玲、葉元之等 7 名藍營立委，日前前往中國廈門參加台商相關活動，遭媒體質疑是赴中「領旨」，藍營反斥「抹紅」，再度引發輿論爭議。對此，反共網紅閩南狼（本名陳柏源）今（24）日在社群平台發文直言，相關說法令人難以接受，並點出這類行程在中國統戰體系中的真正意涵。

閩南狼表示，有人辯稱只是「去聊聊天」，但他直言「在中國那種明著文化交流的場合裡，沒有所謂『純聊天』這三個字」。他指出，只要坐進會場、露臉微笑、點頭互動，畫面就可能被剪進宣傳影片，對外操作成「台灣自己的人都來了」。

他進一步指出，相關場合台上高談的是「配合中國國家戰略」、「維護統一和領土完整」，而台下坐著的，卻是中華民國的民意代表，在這樣的情境下「不離席、不回應，就是默許」，更何況還是「帶著職位、帶著頭銜」前往，等同主動成為統戰宣傳的一部分。

針對有人替藍委辯護稱，是「為了台商、為了避戰」，閩南狼更直言「無法認同」。他強調，若真要為台商發聲，應在台灣、在國會清楚表明立場，把國防、經貿與風險講清楚，而不是「跑去侵略者的鏡頭裡演溫良恭儉讓」。

閩南狼也強調，「和平不是跪出來的」，真正的和平是讓對方在盤算之後，發現動武「不划算」。他直指，台灣目前真正的問題在於，一邊有人承受壓力、強化國防，另一邊卻有人跑去充當「統戰樣板」，還自以為是在談和平。

他最後直言，「你站在哪裡，就看你的臉最後出現在誰的鏡頭裡」，強調政治人物的一舉一動，都會被解讀成明確的政治訊號，也攸關台灣在國際與兩岸局勢中的立場。

