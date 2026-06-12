藍委赴陸是否用公帑 陳培瑜批周萬來拖了兩週 資料就是不給

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藍委赴陸是否用公帑 陳培瑜批周萬來 拖了兩週 資料就是不給。資料照

國民黨立委赴大陸，遭質疑是否使用立法院公帑；日前立法院祕書長周萬來承諾一周內提供資料，民進黨團副幹事長陳培瑜至今不見一個「影」，陳今天痛批，等了兩個禮拜，資料不給就是不給。

陳培瑜今天指出，國民黨與民眾黨為了司法保護傘而無限延會所衍生的費用到底有多少？這些都是人民納稅錢，民眾有權知道真相。但立法院拖了兩個禮拜，資料不給就是不給。

她說，5月28日她向周萬來提出質詢，周承諾一周內提供資料。6月2日她發公文提醒立法院，務必於一周期限內，也就是6月4日下班前提供。但是當天還是沒有收到任何資料。無論是實體紙本或公文電子交換系統，都沒有收到。

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陳培瑜說，到了6月10日，他請助理致電詢問後，立法院只傳來這兩年職員的加班費。但周萬來承諾提供的不僅於此，還包含水電費等其他延會衍生費用。以及最關鍵的，藍委前往中國是否使用立法院公費，這些通通都沒有提供。所以10日她第二次發出公文，請立法院於今天6月12日中午前，提供完整資料。

陳培瑜痛批，距離5月28日質詢，已經過了兩個禮拜，到底什麼時候才能知道真相？

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