藍委踢爆 失事F16無防撞地、防寒衣

空軍再度發生Ｆ─１６軍機墜海憾事，國民黨立委馬文君、徐巧芯七日指出，出事的這架Ｆ─１６戰機任務電腦故障，未具備自動防撞地系統，甚至連基本防寒飛行衣都未配發，國防部坦承錢都付給美國但至今未到貨，令官兵情何以堪。

Ｆ─１６辛姓飛官疑似跳傘失聯，掀起外界檢討聲浪，也讓「自動防撞地系統」的安裝進度成為焦點。馬文君指出，國防部是在付出墜機如此慘痛的代價後，才在記者會中坦承現況並以「希望能在今年底」取得防撞地系統系統作為回應，就連防寒飛行衣，也僅能以「希望明年交貨」交代。

馬文君痛批，編預算時動作迅速，付款後卻對交貨進度毫不著急，反而要求編列更多預算，對外界質疑則動輒貼標籤，令人無法接受。

徐巧芯表示，Ｆ─１６戰機失事後，又有飛官向她陳情防撞地系統應該盡快安裝的事情。去年十二月她在立院質詢中就關切空軍現役戰機加裝自動防撞地系統的進度，該計畫自二０一八年開始評估，是鳳展專案的一部分，計畫持續多年，卻還不看到一個影，且根據國防部報告計畫，要在二０二四年完成，結果到了二０二五年系統裝機的進度是０，一架戰機都還沒完成。

徐巧芯指出，當時空軍參謀長李慶然回覆，因為美方的各種測試、軟體等問題造成計畫延宕，目前全案要等到二０二七年才能完成全機隊布線、裝機完畢。她批評，已付了錢卻根本沒有完成，又出現美方軍購延宕的狀況，賴政府、國防部彷彿對這個狀況完全沒感覺，也不在乎，到底軍費都花在什麼地方？

面對立委質疑，空軍司令部督察長江義誠則表示，希望能按照計畫並且提前在年底就可以獲得「自動防撞地系統」的相關的裝置。

國防部回應表示，防寒飛行服已進行採購，但由於是採軍購（軍規）模式，採購與交貨需要安排期程。目前在慢速機飛行員方面的防寒飛行服已交貨，至於戰鬥機的部分，要在明年一月開始交貨。