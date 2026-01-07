藍委輪番猛批箝制言論自由 《國安法》修法3月底前將先開兩場公聽會

記者盧素梅／台北報導

立法院內政委員會今（7）日審查行政院版、朝野立委所提出的《國家安全法》修正草案。（圖／翻攝畫面）

立法院內政委員會今（7）日審查行政院版、朝野立委所提出的《國家安全法》修正草案，針對政院版內容中，擬將「支持、鼓吹以武力對台發動戰爭」納入行政裁罰範圍，引發在野黨批評箝制言論自由，要求召開4場公聽會，經過藍綠協調，今年3月底以前，國民黨、民進黨各召開一場公聽會。

行政院近日通過《國家安全法》修正草案，內政委員會召委、民進黨立委王美惠今排審，但是國民黨立委在程序發言時輪番批評，行政院版明定鼓吹武統言論，可處新台幣最高100萬元的罰鍰，箝制言論自由。

羅智強在程序發言時表示，賴清德對不起鄭南榕，民進黨對不起鄭南榕，鄭南榕主張百分之百的言論自由，民進黨的前輩過去都努力爭取不要因為言論入罪、不要因為思想入罪，結過這群不爭氣的徒子徒孫，在這邊掘鄭南榕的墓、毀鄭南榕的主張。



羅智強質疑修法條文定義不清、對象不明，權限集中於行政機關，恐再度打造思想犯與政治犯。羅智強主張，若執意修法，應先廣泛召開公聽會，讓專家學者及社會各界充分參與討論，再進行條文審查，認為此舉才是較為周延的立法程序。

國民黨立委牛煦庭則表示，對於今日再次排審國安法感到遺憾，認為在野黨訴求並未獲得重視。他回顧先前審查經驗指出，行政院過去曾以法律明確性不足為由，建請暫緩處理，如今院版草案仍未充分回應相關疑慮，卻倉促進入實質審查，令人憂心。

牛煦庭強調，國安法修法影響層面重大，應廣納社會意見，並警示院版草案部分內容恐涉及行政擴權，甚至引發對言論自由的疑慮。他呼籲召委在程序發言後，先進行詢答、分別召開朝野公聽會，再行條文審查，認為此舉有助於降低爭議、讓立法程序更加健全。



經藍綠立委協調後，王美惠宣布，將先就此案辦理兩場公聽會，民進黨主辦一場、國民黨主辦一場。

