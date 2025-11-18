藍委轟「國防手冊」浪費錢！他挖「花蓮4000萬便當」反擊

政治中心／于士宸報導

國防部今日（18）召開記者會，透露已印製1,100萬份紙本的新版「台灣全民安全指引」，並在明日（19）起分批發放給國人，整體過程則需花6,447萬餘元，此舉卻遭藍委王鴻薇批評「是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？」。對此，律師林智群表示換算下來「一本才6元多」，不懂哪裡貴了，同時指出日前花蓮洪災期間傅崐萁夫妻在便當錢「莫名其妙花了4000萬元」，也不見王鴻薇的意見，直呼「王委員你在歧視老人嗎？」。

全動署印製全民安全指引，將在明日起開始發放國民。（圖／民視新聞）









國民黨立委王鴻薇在臉書發文痛斥政府發放「全民國防手冊」，「是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑？」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）





國防部今日宣布，明日起開始將開始發放新版「全民國防手冊」，總計印製1100萬本、共分四梯次發送，手冊內容包含戰災及各種地震、颱風等天災的防範指引，強調全民國防安全。對此，律師林智群今日在臉書發文，表示政府印「全民安全指引」印刷加寄送總共花了約6500萬元，卻遭王鴻薇委員發文指花這個錢是浪費。林智群接著分析，「印發980萬份，才4279萬元，加寄發費用，一本才6元多，哪裡貴了？」。林智群批評當時樺加沙颱風引發馬太鞍堰塞湖溢流，花蓮傅崐萁夫妻拿走300億，光是便當錢就「莫名其妙花了4000萬元」，也沒聽見王鴻薇委員的意見。





林智群律師發文指出，日前花蓮洪災期間傅崐萁夫妻在便當錢「莫名其妙花了4000萬元」就不見王鴻薇意見。（圖／翻攝自林智群律師臉書）





林智群狠酸王鴻薇日前講停砍軍公教退休金時，說才2800億元「沒什麼」，如今卻在國家砸錢在全民國防方面，批評6500萬元很貴，讓他直呼「全民國防都不重要嗎？錢給退休軍公教買房子、吃五星級飯店、出國旅遊，比較重要嗎？」，表示「很多老人沒上網，印這種小冊子給他們看，知道戰爭來時應該怎麼辦，不好嗎？」，讓他不禁質疑：「王委員在歧視老人嗎？」。





