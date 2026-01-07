即時中心／黃于庭報導

立院國民黨、民眾黨團掌握國會多數，不僅數度強推爭議法案，至今也仍未審議中央政府總預算，將導致多項政策無法順利推動。其中，攸關廣大通勤族權益的TPASS月票面臨斷炊，全台20個縣市都受影響，就算地方使用自籌款墊付，恐怕也無法撐太久。對此，民進黨新北市議員張維倩今（7）日點名2位身在交通委員會的藍委，直指他們不替通勤族權益發聲。

張維倩表示，新北是通勤人口最多的城市，同時也是TPASS使用最多的城市，包含學生、通勤族、勞工，若試算1家4口都使用TPASS通勤的話，與沒有補助相比落差幾千塊，也許對這些藍委來講是九牛一毛，但是對於一些家庭來說，其實對他們來說是非常沉重的負擔。

接著，張維倩點名新北2位交通委員會的藍委，分別是廖先翔及和洪孟楷，2人選區在汐止及淡水，都是通勤族重中之重。她表示，選民票選出來的立委必須為通勤族說話，不過他們卻沒有，反而卡TPASS預算，是否因為未使用過通勤票卡，不懂通勤族辛苦，所以覺得卡住也沒關係？

快新聞／藍委還在混！TPASS恐停擺衝擊20縣市 議員點名「這2人」不吭聲

民進黨新北市議員張維倩。（圖／民視新聞）

張維倩直指，市長侯友宜曾提到捷運是非常重要的命脈，當時媒體詢問TPASS會不會對新北造成影響的時候，侯卻四兩撥千斤，表示應該要叫行政院與在野黨好好溝通說明，事情就會解決，「侯市長，難道通勤族不重要嗎？難道你都不關心嗎？怎麼不去跟廖先翔委員、洪孟楷委員溝通呢？」

事實上，侯友宜先前曾提到，已經編列11億元預算，請通勤族不要擔心。不過，張維倩認為這樣治標不治本，「侯市長，你不能因為市長是最後1年，所以雙手一攤不管吧」；她更呼籲，不要讓通勤族成為政治鬥爭下的犧牲品，希望TPASS盡速恢復，讓人民通勤權益得以保障。

