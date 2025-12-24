藍委鄭天財收賄高達700餘萬 北檢依貪汙起訴求10年重刑

鄭天財收賄遭起訴。（圖／翻攝畫面）

2024年8月國民黨籍立委鄭天財因為涉嫌收賄，遭到台北地檢署搜索，最終以200萬進行交保，其中涉案的還有疑似擔任白手套的鄭天財辦公室執行長張騰龍。台北地檢署今日（12月24日）偵結此案，依照貪污治罪條例不違背職務收受賄賂等罪嫌對鄭、張2人提起公訴，其餘涉案的9名廠商有8人為緩起訴處分，另名因在全案偵結前已過世，故不起訴處分。

根據起訴書，鄭天財自2020年12月開始，在張騰龍的介紹下，陸續和鑫峸公司負責人江俊昇、盛隆建設董事長林言峰、商越金屬公司的林勇全、環球車輛公司董事長吳有世、賀藤公司負責人羅絜騫、亞鋒建設董事長鄭詩雋、洧豪公司負責人陳洧豪、祥雲公司實際負責人李承峰以及已故的達裕公司董事長林高任9人。

廣告 廣告

結識以後，上述9人會以贊助身為平地原住民立法委員鄭天財參與原住民豐年祭等活動為名義，透過轉帳至張騰龍名下帳戶，或以現金交付方式行賄，定期給付1至10萬元不等賄款，再由不知情的辦公室杜姓助理保管帳戶，提供鄭天財提領。上述行賄者可以向外掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」以利於推展公司業務，且鄭天財與張騰龍也會藉由職務權力提供相應的協助。

張騰龍2023年11月因為涉犯國土管理署南區分署長吳瑞安行賄案而遭到羈押，但羅絜騫與陳洧豪、李承峰、鄭詩雋仍於2024年的3月底至8月間，持續支付上述的賄款給鄭天財，而在這將近4年間，鄭天財、張騰龍共收受了高達724萬的賄款，目前已由檢方向法院聲請沒收。

檢方認為，鄭天財收受賄款金額逾700萬元之鉅，授與各廠商「立法委員鄭天財國會辦公室特助」頭銜外，還對廠商的要求照單全收，所為形同將立法委員之權力作價出售，已造成公務員執行職務公正性與廉潔性之侵害，對我國民主法治憲政體制根基戕害甚大，建請法院判處10年以上有期徒刑。張騰龍部份則因為承認大部分客觀事實，建請法院量處適當之刑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」

承諾落空1／邱宇辰才道歉坦言「很難過」 上海音樂會又泡湯

警察追張文「為何不用槍」？ 網哀嘆現況：報告寫不完恐還得賠錢