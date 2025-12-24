藍委鄭天財涉收賄 北檢起訴求刑10年以上

國民黨立委鄭天財。(鄭天財臉書)

國民黨籍平地原住民立法委員鄭天財，遭控在立委任內與多名業者建立長期「供養關係」，以原住民豐年祭等名義收受賄款，總金額高達724萬元。



台北地檢署今(23)日偵結，認定鄭天財涉犯《貪污治罪條例》，依法提起公訴，並具體向法院求處10年以上有期徒刑。





檢方指出，鄭天財自2020年至2023年間，透過國會辦公室執行長張騰龍居中牽線，陸續向9名公司負責人或董事長收取每月1萬至10萬元不等款項，或以贊助活動名義收賄，雙方形成穩定供養模式。



作為回報，相關業者得以掛名「鄭天財國會辦公室特助」，並在公司遭遇行政、關務或檢舉爭議時，獲得鄭、張二人出面協助或施壓相關行政機關。

廣告 廣告





檢調查出，鄭天財曾協助處理關務署貨物實名認證、建商檢舉案釐清、海關貨物毀損陳情等事項，形同以立委職權為業者排除障礙。檢方認定其行為已嚴重戕害公權力與國會清廉形象，形同「出售立法委員權力」，犯行重大。





此外，執行長張騰龍收受部分賄款共13萬元，檢方考量其偵查中供出關鍵事證，建請法院酌情量刑。行賄業者方面，因其中一人已歿不起訴，其餘8人獲緩起訴2年，並須向公庫繳納80萬至200萬元不等金額。