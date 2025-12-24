藍委鄭天財等受業者供養3年收賄711萬涉貪遭訴



台北地檢署偵辦國民黨籍原住民立委鄭天財等11人違反貪污治罪條例等案件，今(24)日偵查終結，依貪汙等罪起訴鄭、及其辦公室張姓執行長，對鄭具體求刑10年，沒收犯罪所得，張因坦承部分事實，求處適當之刑。另涉嫌行賄的鑫峸公司江姓負責人等8家業者，獲緩起訴2年，各須支付公庫70萬至200萬元，其中2人另須接受2場、4場法治教育課程，另一名林姓報關業者因死亡，獲不起訴。

檢方指出，鄭天財涉嫌透過前辦公室張姓執行長介紹，讓報關業者、建商、傳產8家業者掛名為「特助」，再按月向這些業者特助收取1萬至10萬元費用，估計鄭3年向業者收取711萬元「供養金」。

據起訴書指，行賄業者除可掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」，以利其對外推展公司業務外，若遇有公司業務上需要與行政機關進行協調時，鄭、張則提供持續性協助。總計鄭天財計收受711萬元賄款。

檢方審酌被告鄭天財透過被告張姓執行長居間接受各廠商供養長達3、4年之久，金額逾700萬元之鉅，除授與各廠商「立法委員鄭天財特助」之頭銜助長歪風外，且對於各廠商提出大小要求照單全收，第一時間即提供職務協助，幾近擔任特定人之有給職顧問而公器私用，已造成公務員執行職務公正性與廉潔性之侵害，建請法院判處應執行有期徒刑10年以上之刑。被告鄭之犯罪所得 711 萬元；被告張之犯犯罪所得13萬元，均聲請宣告沒收之。