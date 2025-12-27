藍委酸賴只會鎖國 不如扁

國民黨團表示，台北上海舉辦雙城論壇在賴政府百般刁難下，只能在年底倒數時刻，縮短時程舉行。圖為台北市副市長林奕華（中）27日率團前往上海出席雙城論壇。（范揚光攝）

針對行政院會拍板《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴大陸將採全面許可制，國民黨立院黨團批評賴清德總統此舉無異搞鎖國，比開放兩岸小三通、包機直航的陳水扁都不如。綠委郭國文反批，當初共諜案時，國民黨反應比誰都大，至今卻拒絕修正防範共諜滲透的法案，「嘴巴上說反共，身體卻很老實。」

國民黨團表示，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去大陸看看的勇氣都沒有，這是台灣人民不幸，限制交流就是邁向獨裁的開始；當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去由香港或日、韓中轉的日子，「賴清德活成自己最討厭的樣子」。

國民黨團指出，28日台北上海舉辦雙城論壇，今年也是被賴政府百般刁難，只能在年底倒數時刻，縮短時程舉行。光這件事就凸顯了賴清德對自己失政無能的自卑與缺乏自信。過去是中國大陸限制一般民眾出國觀光、考察，現在卻是號稱自由民主台灣的賴清德開始搞鎖國。國民黨團必須嚴正指出，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通。

國民黨團質疑賴清德說，「在你企圖立法限制公務員及立委赴陸之前，要不要好好清理總統府內的共諜？」總統府爆出共諜，現在有任何人負起政治責任了嗎？總統府的共諜都肅清了嗎？賴要不要先向國人說清楚、講明白？

白委林國成也批，兩岸關係過去在蔡英文政府降到冰點，現在賴清德政府是「絕對零度」，任何一個政策動不動就是抹紅、造謠，只要跟對岸有關都醜化成中共同路人、敵對國家，這些政策只有綠營支持者支持，真正理性的中間選民完全無法認同。

郭國文則強調，相關條例是採「許可制」，陸委會也強調並非禁止赴中，僅是避免傷害國家安全的活動發生。綠委林月琴說，賴總統一直強調，願意在對等尊嚴之下交流，始終不願意的是中國，持續軍機繞台、飛彈對台，設置政府相關重要人員與中國交流的規範，「我看不到反對理由」。