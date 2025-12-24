藍委陳永康修法增退軍年金 退輔會表態支持、並已追回7共諜退休俸
立法院藍白黨團日前在人數優勢下，三讀通過停砍退休公教人員年金法案。國民黨軍系立委陳永康隨後也宣布，將修法調整退軍年金，調薪要配合現役人員同步調整。對此，退輔會副主委傅正誠今天（12/24）表示，退輔會是執行機關，如果主法機關國防部修法過了，執行單位就配合，只要照顧榮民的事情，輔導會都會努力爭取。另外，對於監察院報告指出，應追回涉犯共諜案的退役軍人的退休俸，傅正誠表示，報告有指出20個案例，已有7名追回，另外13名則由行政院處理中。
立院外交國防委員會今天邀請退輔會報告「退輔會所屬農場經營策略與產品行銷推廣精進作為」，針對陳永康提案軍人年改，副主委傅正誠說，因為主法機關在國防部，退輔會是執行機關，如果主法機關修法通過，退輔會做為執行單位一定配合。
傅正誠說，照顧榮民是輔導會的責任，在立場上，只要照顧榮民的事情，輔導會都會努力去爭取。
針對陸軍退役上將陳廷寵出席北京舉辦的抗日史研討會，有記者詢問，陳的行為有無違反規定？傅正誠說，有沒有違反相關規定，有一些權責單位處理，傅正誠強調，抗戰英雄都在台灣，上次80周年紀念大會，主委有把16位抗戰老英雄表揚，過程當中大家涕淚悲泣，都很感動。其實退輔會也寫了一本書，那就是說是可以看得出來，抗日這個議題上面，這些老前輩都在台灣。
另外，監察院日前發布報告指出，退輔會退役軍人、前復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金、共諜案，然後交由退輔會去嚴查承辦，甚至清查追回退休俸？傅正誠說明，追回退休俸有一定的程序，報告裡面現在指出有20個，有的追回，7個是追回的，有13個是已經送到行政法院去處理的。這都依法程序在做。
