藍委陳菁徽稱「推代孕解決少子化」 綠委林月琴：荒謬

立法院衛環委員會今（8）天排審《人工生殖法》修正草案，民進黨立委林月琴在臉書發文怒批國民黨立委陳菁徽發表荒謬言論，她表示，陳菁徽竟說因為解決少子女化、所以要推代孕，林月琴說，要解決少子女化，就審總預算，讓生育補助可以發出！

國民黨立委陳菁徽。（圖／翻攝自陳菁徽臉書）

林月琴寫道，陳大立委、你要不要聽聽看你在說什麼？她指出，今天，是萬眾矚目的人工生殖法審查，都還沒開始實質討論，只是程序發言而已，就聽到婦產科醫生陳菁徽立委發表的荒謬言論。

林月琴表示，民進黨團一直以來的立場，代理孕母不是不能討論，但應該要和人工生殖法脫鉤處理，因為牽涉過廣、影響層面過大，社會還未達成共識、甚至用專法處理，她認為都可以溝通。

民進黨立委林月琴在臉書發文怒批國民黨立委陳菁徽發表荒謬言論。（圖／翻攝自林月琴臉書）

林月琴說明，2025年聯合國報告中指出，呼籲且強烈反對代理孕母，因為代孕會讓婦女及兒童變成被剝削的工具、變成商品化的「物品」、更可能衍伸出兒童沒有知情權、遺傳病等問題、身為社福與兒少立委、為了兒童最佳利益，她自然也不會同意。

更何況包含德國、義大利、瑞士等國，都採取明文禁止，結果看了一下藍白代孕的版本，只有僅僅九條，只用九條就想把這些問題解決？

林月琴說，也因此，她與眾多婦女團體才會在昨天召開記者會，要求藍白立委要好好坐下來逐條實質審查，好好討論；但最氣的是，陳大立委竟然還說因為解決少子女化、所以要推代孕，難道要因為要解決少子女化，就要忽略經濟弱勢、婦女甚至兒童的權益嗎？

林月琴強調，要解決少子女化，就審總預算，讓生育補助可以發出！

