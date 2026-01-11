藍委陳菁徽迴避代孕修法 凌濤：民進黨別再噴政治口水
近日立法院《人工生殖法》修法引發朝野激烈攻防，國民黨立委陳菁徽因遭民進黨質疑身為生殖領域醫師沒有利益迴避，宣布退出涉及代理孕母的相關審查。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，針對代理孕母制度，民進黨完全是政治凌駕專業，呼籲綠營不要再噴政治口水，讓立法品質回復專業的討論。
凌濤今（11）日表示，立法院正在針對《人工生殖法》進行討論，這項相關法律其實牽涉到高度不同、複雜的判斷，以及倫理價值的不同點，需要社會凝聚共識。
凌濤指出，可是卻看到民進黨針對代理孕母制度的內容，完全是政治凌駕專業，劣幣驅逐良幣，竟然讓台灣相關領域的權威陳菁徽醫師，在這過程中，為了要讓公共政策有很好的討論而選擇退讓。
凌濤強調，讓台灣真正立法的品質、該有的理性討論越來越少，這就是大家希望看到台灣立法的方向嗎？他呼籲，民進黨不要再噴政治口水，讓立法的品質回復到專業的討論上，這才是真正對台灣有利的方向。
陳菁徽過去曾兼任生殖醫療機構的負責人，雖然在擔任立委之前就辭去職務，但仍遭綠營質疑未利益迴避。陳菁徽10日表示，考量當前在委員會逐條審查的氛圍，已經淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為了讓討論回歸理智，即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，希望藉此停止無謂的政治紛擾。
