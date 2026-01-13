藍委陳菁徽高雄服務處被控違建 四叉貓這樣說

立委陳菁徽高雄服務處被控違建。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨立委陳菁徽位於高雄市左營區的服務處被控違建，也就是3樓透天厝變4樓，陳菁徽台北辦公室回應「將配合行政作業釐清」，網紅四叉貓(劉宇)也發文指「GOOGLE歷史街景早在2011年就是四樓了」，「這應該是很久的違建啦」。

是否違建由工務局認定 服務處稱騎樓依規清出通行空間

記者到場查看，2棟透天厝原本是陳菁徽的母親黃昭順，過去擔任立委期間就已存在，現在由陳菁徽接棒。原本擺放在門口人行道的大型盆栽已移除，至於服務處3樓變4樓是否違建，將由高市府工務局認定；服務處表示，騎樓也將依規定清出1.5公尺寬的通行空間。

