藍委陳菁徽高雄服務處遭爆違建 違章大隊回應了

國民黨立委陳菁徽在高雄市左營區的服務處，遭揭露是登記為3層樓透天建物，但卻被違法加蓋到4樓，對此陳菁徽辦公室簡單回應，會配合行政作業釐清。高雄市工務局違章大隊則表示，該建物違建時間在民國100年以前，屬於既存違建，非優先拆除對象。

根據民眾向媒體爆料，指陳菁徽在左營區的服務處，根據建照登記為3層樓透天厝，但現況卻為4層樓透天，在多年來不知不覺的「長高」，甚至還占用騎樓擺上巨大花盆「擋煞」。

據了解，該建物為陳菁徽母親黃昭順所有，過去在黃擔任立委期間，就已作為服務處使用，該建物根據Google地圖街景顯示，在民國100年11月以前就已是4樓高，記者實際到場時，花盆已移除。

針對違建爭議，陳菁徽辦公室僅簡單回應，指會配合行政作業釐清。高雄市違章大隊表示，依據「高雄市政府工務局處理違章建築執行要點」規定，本案符合101年4月1日以前已興建完成既存違建規定，非屬於優先拆除對象，故將完成相關行政程序後予以錄案。

