藍委陸續赴中與中國高層會面？汪浩指前往廈門「多為關鍵召委」：是否已踩國安紅線，社會有權追問

近期美國政府宣布一系列對台支持政策，包括參議院通過「國防授權法案」提供台灣數十億專款加強軍力，向國會送出111億美元對台軍售八案，援台策略轉為具體行動；然而藍委林思銘、陳玉珍、翁曉玲、葉元之被爆出近日陸續低調赴中，行程不明，引發外界質疑。對此，牛津大學國際關係學博士汪浩指出，最新消息顯示，中國透過廈門台商協會等管道，密集接觸國民黨關鍵召集立委。他表示，當中共對台系統高度關切立法院動向，部分在野立委卻頻繁進出中國，是否已踩到國安紅線，社會有權追問。

汪浩表示，在美國川普政府加大對台軍售、台灣強化防衛韌性的關鍵時刻，中共對台工作顯然出現焦慮與誤判，最新曝光的訊息顯示，北京透過廈門台商協會等管道，密集接觸國民黨立委，名為「探訪台商」，實為緊盯立法院是否能擋下1.25兆國防特別預算與重要國安修法。



汪浩指出，更敏感的是，受邀前往廈門者多為關鍵召委，正好握有預算與修法議程主導權，時機與目的難以令人不起疑。



汪浩直言，國民黨立委一再以「同鄉情誼」「正當交流」帶過，但在兩岸高度對立、國安法制攻防激烈之際，這種低調赴中、語焉不詳的互動，本身就已構成風險；當中共對台系統高度關切立法院動向，部分在野立委卻頻繁進出中國，是否已踩到民主社會不可逾越的紅線，社會有權追問。



汪浩也說，與此同時，藍白杯葛總預算、延會卻不審預算，甚至操作彈劾與違憲修法，已嚴重干擾憲政運作，憲法法庭宣告憲訴法新制違憲，更凸顯藍白濫權的本質。



汪浩認為，當外部壓力與內部失序交織，真正被撕裂的是台灣的民主與安全，國民黨不是正常監督，而是正在為中共「統一」鋪路，值得全民高度警惕。

(圖片來源：三立新聞網)

