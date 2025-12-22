藍委集體赴中惹議！ 翁曉玲怒批被「抹紅」：繼續擋國防特別預算

藍委赴中惹議，多位國民黨立委被直擊上週六搭機前往中國，民進黨提出質疑藍委們是否要去中國「接旨」。 對此，國民黨中央開記者會，反批執政黨「抹紅」，立委翁曉玲強調，他們是去廈門參加台商協會的活動，更預告會繼續擋下國防特別預算。

多名藍委赴中出席廈門台商協會33週年慶。圖／台視新聞

20日一早，包括翁曉玲、葉元之和林思銘在內的多位藍委，被直擊搭機前往中國，出席廈門台商協會33週年慶祝大會，翁曉玲事後還在社群發出和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在廈門的開心合照，強調前往中國是為了服務台商和兩岸同胞。

翁曉玲出席廈門台商協會33週年慶祝大會。圖／翻攝自翁曉玲臉書

這狀況讓綠委質疑藍委在同一個場合中是否有和國台辦的人士會面，民進黨立委陳培瑜還指出，「韓螢煥這個廈門台商協會的會長，他還公開的說堅守民族大義，維護國家統一與領土完整，而坐在底下的翁曉玲委員，你有沒有鼓掌，你的國家是哪一國，你不要忘記了，你是台灣人民選出來的不分區立法委員」。

面對指控，藍委林思銘發文澄清，出席活動是對台商的關懷與尊重，不存在任何政治指示，反問何錯之有；翁曉玲更是痛批，「我們一個單純的廈門行，就可以被民進黨抹黑成我們是去傳遞訊息、去接旨」，並指出會繼續擋下賴清德總統所提的國防相關條例，「為什麼？因為他們不來做報告，他們說不清楚」。

翁曉玲痛批被民進黨「抹紅」。圖／台視新聞

台北／林宸頡、黃偉財 責任編輯／陳俊宇

