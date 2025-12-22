藍委集體赴中、蔣孝嚴也在場！被問是否知情...蔣萬安僅跳針稱「謝謝」快步迴避說明

近日國民黨多位立委赴中出席廈門台商協會成立33週年活動，傳為中國當局積極找藍委前往，假借活動名義，實為確認是否能擋住總統賴清德推行的國防預算，其中前立委、台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴也現身活動。對此，蔣萬安今受訪被問及是否知情父親出席，僅不斷回答「謝謝」，拒絕多做評論。

日前藍委陳玉珍、林思銘、翁曉玲、葉元之和鄭正鈐等多人陸續低調赴中，目的是出席廈門台商協會活動，北捷案發生時機點敏感，遭外界質疑赴中正當性；翁曉玲返台後，也在記者會上宣布將繼續擋下賴總統所提的國防相關條例。

翁曉玲日前也在臉書貼出與會照片，當中一同合照的就是蔣萬安父親蔣孝嚴，對此綠營人士批評，蔣孝嚴雖然在政壇轉趨低調，不過卻一直出席中國政界和台商活動，幫蔣萬安疏通中國關係。



然而，蔣萬安今下午主持道路交通安全會報前受訪，面對媒體追問父親爭議，他則不斷說「謝謝」，連忙步入會議室，不願多做評論。

(圖片來源：翁曉玲臉書、三立新聞網)

