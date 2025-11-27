藍委餐敘備戰 傅嗆賴清德：國民黨鐵板一塊

▲國民黨立委今中午餐敘，黨團總召傅崐萁嗆，國民黨是鐵板一塊。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日宣布加碼國防預算，加上總預算、《財政收支劃分法》修法爭議，立法院本會期朝野攻防再起。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨副主席李乾龍也與會，傅崐萁說，今天的聚會是要凝聚黨內共識，面對民進黨強大的壓力，國民黨會是鐵板一塊。

傅崐萁痛批行政院，「非常不尊重國會」，尤其是賴清德政權，對國會已通過的法律案完全不實施，意圖將責任嫁禍給在野黨。例如在《財政收支劃分法》修法三讀通過，讓各縣市預算能夠充分分配後，行政院此時才拋出所謂的「政院版」。

他強調，政院版最大的問題，在於將今年已編列的計畫型補助從2900多億元大砍至308億元，隨後又丟出一個2300多億元的版本。他批評，計劃性補助「集錢又集權」在行政院手上，並把一般性補助款和統籌分配款都降低，質疑這「完全不是一個負責任的政府」。

至於賴清德要加碼國防預算，傅崐萁批賴清德把國家推向戰火邊緣的質疑，他引述國民黨主席鄭麗文26日在中常會的發言：「我們熱愛和平要怎麼樣和平，我們的方式非常多，但是不是只有一種用武力解決。」他呼籲賴清德，應趕快推動朝野和諧，勿再做政治操作。他表示，國民黨聚會表達團結，將群策群力為基層百姓發聲。

再談到國防預算，傅崐萁說，在討論新增鉅額軍購前，必須先編回軍人加薪等三讀通過的法律預算，這是朝野協商的最基本底線。他質疑，現在動輒將國家預算超過50%用於買武器，但什麼時候能夠交貨，不知道；誰來使用這些武器？他指出，三萬五千三的職業軍人要扛槍上戰場，待遇卻如此低微。

傅崐萁批評，在國軍招募不順的情況下，賴清德此舉完完全全不是真心的愛台灣這塊土地，應該好好守護國軍。他重申，軍人加薪只是其中一環，國會通過的法律都必須執行。他對賴政府提出最後警告：「什麼事都可以商量，但是國會通過的法律如果都要踐踏的話，我想對這樣的一個政權我們是不可能來妥協的。」

黨內人士透露，李乾龍跟黨內平常就都有密切聯繫，由於朝野主要的攻防戰線都在立院，要維持火力，所以要加強橫向聯繫。李乾龍昨天與不分區立委溝通，與柯志恩、蘇清泉等人見面，談到台南部分，是否要辦初選或是直接徵召，還在討論。

黨內人士提到，國民黨智庫12月就會改選，目前將由內政部前部長李鴻源擔任副董事長，再由他徵詢執行長人選。

