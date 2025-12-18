藍委：完全中學輔導人力不足 籲教部優先補足缺口

（中央社記者王承中台北18日電）國民黨立委柯志恩今天表示，教育部堅持專任輔導教師才能兼任完全中學輔導主任，造成學校輔導人力減少，工作壓力倍增。國民黨立委羅廷瑋呼籲教育部應優先補足全時輔導人力缺口，明確增加輔導人力編制，檢討完全中學輔導主任任用資格。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉、國民黨立委柯志恩、羅廷瑋等人，今天在立法院召開記者會，呼籲教育部面對完全中學的特殊狀況及輔導困境，應以學生權益優先。

林蕙蓉指出，在2016年高級中等教育法施行後，造成完全中學輔導處只能以專任輔導教師兼職輔導主任，完全中學下轄國中部、高中部，部分學校僅有兩名專任輔導教師員額，一人當輔導主任，迫使另一名專任輔導教師必須承擔全部的輔導工作，輔導量能勢必減少，影響學生受輔導權益。

林蕙蓉表示，教育部在進行高級中等教育法立法時，未能將完全中學學制的特殊性納入考量，僅以高中的角度看待完全中學輔導數，導致完全中學的學生輔導權益被忽視。教育部既不願意提供聘用代理專任輔導教師，也不鬆綁法規，也不同意完全中學讓具有輔導教師證的教師兼任輔導主任。

林蕙蓉說，呼籲教育部應以學生權益優先，如果學校有專任輔導教師兼任輔導主任，教育部應專款補助各級學校增置代理專任輔導教師，解決完全中學的困境。

柯志恩指出，教育部堅持完全中學的輔導主任須比照一般高中，由專任輔導教師兼任，對有國中部和高中部的完全中學非常不公平。限縮完全中學輔導主任資格，實務上造成國中部主任職缺被消滅，輔導人力減少，且使專任輔導教師同時負擔行政與學生輔導工作，導致壓力倍增。

柯志恩質疑，具備輔導教師證的老師為何不能在完全中學擔任輔導主任。由非專任輔導教師兼任學校輔導主任，即被教育部國教署和地方教育局視為代理而非正式，致使這些代理輔導主任不能領主管加給，連報名參加績優輔導主任表揚的資格都沒有，打擊基層士氣。

柯志恩指出，去年才新修的「學生輔導法」，該法第9條第3項輔導主管「宜由具輔導專業背景者優先任用」，其目的在於引導學校優先考量輔導專業背景，並沒有以「專任輔導教師」為唯一限制對象。鼓勵專任專業，但不該強制一定要專任輔導教師，具備輔導專業和熱忱更為重要。

羅廷瑋表示，現行規定下，完全中學輔導主任的資格比照一般高中標準，沒有充分反映國中、高中不同階段學生多元而複雜的輔導需求，也忽略「學生輔導法」對輔導專業的定位與期待。

羅廷瑋指出，一旦專任輔導教師被調去當輔導主任後，學校還不能補代理的專任輔導教師，在班級數多、輔導需求又高的完全中學，輔導室常只剩很少的人，卻要面對幾百名以上的學生。呼籲教育部應以補足全時輔導人力的缺口為優先，從法規面明確增加輔導人力編制，並檢討完全中學輔導主任任用資格及專業輔導人員設置辦法。（編輯：翟思嘉）1141218