藍委：樂見強棒承擔重責大任 盧秀燕：台灣不應被單一政黨壟斷權力

台中市長盧秀燕昨表示「民進黨執政夠了」，不應由單一政黨長期壟斷權力，政黨有競爭，人民才會受到照顧。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪，提及民進黨執政十年弊案連連，應推動第四次政黨輪替。盧秀燕昨天接受媒體訪問時表示，台灣是民主國家，不應由單一政黨壟斷權力，唯有政黨之間保持競爭，國家才會持續進步，人民才能獲得完善照顧。盧秀燕對政治話題發言，被解讀為二○二八暖身，盧表示，很珍惜台中市民給她的機會，她會心無旁鶩，把眼前做好。

盧秀燕昨說，「我們已經過兩次以上政黨輪替，我非常相信民主制度的競爭，因為有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐」。盧也說，「民進黨執政夠了」，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受到照顧。

廣告

賴清德總統日前稱「北京當局以二○二七年完成武統台灣為目標」，後又修改為「以完成武統台灣的準備為目標」。媒體問是否覺得賴總統口誤嚴重？盧秀燕說，國家最高領導人掌握所有國安資訊，如果國家領導人發生這麼重大的錯誤，人民會擔心。

盧秀燕說，總統是不是沒掌握到重要訊息，或總統接受到錯誤的資訊？如果是錯誤的資訊，可能造成人民的恐慌，引發產業不安或兩岸誤判，甚至國際震盪；所幸賴清德已意識到問題並及時澄清，避免情勢持續擴大。

國民黨立委黃健豪說，盧秀燕認知到自己是指標性政治領袖，應在國政議題代表民眾發聲，綠營也將盧秀燕視為假想敵；國民黨立委賴士葆指出，大家本就期待盧秀燕二○二八年選總統，盧秀燕企圖心展露無遺，有底氣，且支持度高，他樂見國民黨強棒承擔重責大任。

國民黨發言人牛煦庭說，國民黨不管是黨中央、國會、縣市長，目標都是促成第四次政黨輪替，拿回執政權；相信國民黨只要做好準備工作，跟民意對焦，相關人才自然會浮上檯面，也會得到大家的祝福。

民進黨立委何欣純表示，盧市長對於未來的人生方向、規畫，想讓國人知道，這是一件好事，但政黨輪替是台灣人民的意志跟智慧，就交由人民選擇。

