藍委：海鯤艦若未到位勉強潛航 有安全疑慮

潛艦國造原型艦「海鯤艦」昨天首度潛航測試，國民黨立委馬文君憂安全性，若未到位而勉強潛航，將造成安全疑慮。

民眾黨涉外人士則表示，黨主席黃國昌先前率團訪問美國，拜會戰爭部在內等部會，有美方官員直言，不贊同台灣研製潛艦國造。

馬文君說，現在擔心的是例如液壓系統是否完成，引擎主機中「六個壞二個」是否恢復，以及錨機送回原廠校正後情況。若尚未到位而勉強潛航，將造成安全疑慮。

海鯤艦首度潛航測試也時值一點二五兆元軍購特別條例卡關，黃國昌先前率團訪問美國後，返台即宣布民眾黨立院黨團將提出自家版本。

黃國昌先前舉行記者會公開質疑，軍購特別預算「有一定程度比例跟對美軍購沒有關係」，民眾黨團主任陳智菡表示，根據美國國務院的公告，目前僅能得知五個品項，金額約為三千五百億元，其餘還有大約八千億元。針對潛艦國造海鯤艦，美方官員也直接說不建議，對於我國執行潛艦國造及其方式，美國也有數度提供不同政策建議。

民眾黨涉外人士表示，黃國昌先前率團訪美，拜會戰爭部在內等部會，有美方官員直言，不贊同台灣研製潛艦國造，質疑該政策出自政治決定，同時也對國防部購置M1A2T戰車持保留態度，原因在於我國地面、橋梁與道路無法承受重量，恐怕是前總統蔡英文為了安撫陸軍。

