藍委：管碧玲迅速道歉 恐是顧及賴總統

中共軍演緊張之際，海委會主委管碧玲與多位海巡高層被爆聚餐惹議，管碧玲稱是「惜別餐會」。國民黨立委王鴻薇說，所有官兵仍在前線待命，處於高度警戒狀態，他們不顧幕僚建議改時間，仍去大吃特吃，直到事後被爆料才道歉；國民黨立委李彥秀則說，管碧玲迅速道歉的主因恐怕是顧及賴清德總統感受。

王鴻薇指出，雖然海委會事後辯稱是為歡送退休與調職人員，但演習尚未結束、局勢嚴峻的敏感時刻，卻去吃大餐，在海巡弟兄眼中大家做何感想？

王鴻薇說，若以民進黨過去要求馬政府行政院前秘書長薛香川，因父親節在福華飯店吃粥，結果就被輿論轟下台，管碧玲應立即引咎請辭。

李彥秀表示，中共軍演海峽情勢緊張，民進黨政府不斷強調兵凶戰危，賴總統更不忘要求在野黨速審國防預算與特別預算；結果管碧玲與多位海巡署高階官員大啖美食，一片歌舞升平西線無戰事。

李彥秀指出，管碧玲更大問題恐怕是政治誤判，中共軍演當下，她人不在指揮中心坐鎮了解敵情，媒體形象與大眾觀感事小，賴總統的感受恐怕才是她真正擔心並迅速道歉的原因。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，中共圍台軍演一天迅速落幕，但軍演背後的認知戰跟資訊戰仍無孔不入，例如媒體報導，管碧玲由於例行性的聯繫餐會、為惜別將退休的高階同仁，就被拿出來說「前方吃緊、後方緊吃」，稱有海巡基層官兵因看不慣而爆料，這無疑是認知作戰。

鍾佳濱說，海委會在演習落幕後，例行性聯席會報跟餐會合併舉行是否允當、會不會有社會觀感問題，管碧玲已充分說明。

