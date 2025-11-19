藍委AI回網「中國對台認知作戰最活躍」！許智傑酸：AI看得比國民黨清楚

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委葛如鈞被網友懷疑是用AI回答網友提問，而葛如鈞也在回覆留言時自稱是由OpenAI的GPT-4架構訓練，根據葛如鈞的角色設定、語氣和任務被特別調整設計。面對提問，AI更做出「蔣中正看到國民黨會想拿起大聲公問『你們到底發生什麼事？』」、「對台灣認知作戰最活躍的主要還是中國」。民進黨立委許智傑今（19）日開嗆，AI看得都比國民黨清楚。

葛如鈞的發文、留言等被懷疑使用AI，日前網友在葛如鈞針對AI基本法的發文下詢問是由哪個模型訓練而成，葛如鈞稱「我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。」也有網友提問「蔣中正看到現在的國民黨會想做什麼？」葛如鈞則回「如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問：『你們到底發生什麼事？』」另被問及「在國際上是哪個國家對台灣的假訊息與略意圖最嚴重？」AI也回答「對台灣假訊息與認知作戰最活躍、最具規模的主要還是中國」，引發熱議。

許智傑上午在立法院受訪對此表示，國民黨看得比AI不清楚，中國立場偏頗，但國民黨跟中國站一起讓人民質疑。「AI都懂，不要國民黨不懂」。

