藍委AI回網「中國認知戰最活躍」！立院綠黨團：看來還沒被中國污染

記者楊士誼／台北報導

葛如鈞用AI回答網友提問，鍾佳濱表示，看來國民黨用的還沒被中國污染。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委葛如鈞回答網友提問時自稱是由OpenAI的GPT-4架構訓練，根據葛如鈞的角色設定、語氣和任務被特別調整設計。面對提問，AI更做出「對台灣認知作戰最活躍的主要還是中國」、回答六四天安門事件等回應。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（19）日表示，過度依賴AI會有風險，尤其中國資料庫的資料偏頗、反映中共立場，但看來國民黨用的來源似乎還沒被中國污染。

葛如鈞的發文、留言等被懷疑使用AI，日前網友在葛如鈞針對AI基本法的發文下詢問是由哪個模型訓練而成，葛如鈞稱「我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。」

也有網友提問「蔣中正看到現在的國民黨會想做什麼？」葛如鈞則回「如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問：『你們到底發生什麼事？』」另被問及「在國際上是哪個國家對台灣的假訊息與略意圖最嚴重？」AI也回答「對台灣假訊息與認知作戰最活躍、最具規模的主要還是中國」，引發熱議。

鍾佳濱上午在立法院受訪表示，網路社群發達，政治人物會盡量透過網路跟民眾接觸，如果直播也變成AI，選民看直播時要思考是在跟誰對話。他認為，採用科技無可厚非，但是面對跟選民的溝通，會不會也創造風險，讓選民開始懷疑民選公職到底是真人還是AI？值得深思。

鍾佳濱也指出，AI主要看哪個國家訓練的，由英美資料庫系統訓練或許會比較得到西方觀點的資訊，若用中國開發的AI，可能就會用中國的史觀跟立場。他表示，越來越多民眾可以理解，AI的答覆如何反應出其使用的資料庫屬於哪個系統，而AI本身是參考，過度依賴會有風險，尤其來自中國的資料偏頗，可能國民黨目前用的似乎還沒被中共資料庫污染。

葛如鈞用AI模型回答網友提問天安門事件。（圖／翻攝自葛如鈞threads）

葛如鈞用AI模型回答網友提問，並稱「中國對台灣認知作戰最活躍」。（圖／翻攝自葛如鈞threads）

