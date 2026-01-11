藍定於一尊 綠接班人選不明

國民黨南投縣議員黃世芳將投入2026埔里鎮長選戰。（楊靜茹攝）

民進黨籍埔里鎮長廖志城今年底兩任屆滿，國民黨南投縣議員黃世芳將投入埔里鎮長選戰，獲泛藍同事力挺，並誓言為國民黨贏回藍天；相較於藍營已定於一尊，民進黨目前尚無人表態參戰，綠營支持者指出，黨中央徵召新北市牙醫師公會理事長温世政返鄉參選南投縣長，埔里鎮長人選將隨之明朗。

埔里鎮近年人口數幾乎逐年遞減，目前人口總數約7萬6000人，選舉人數約6萬2000多人，是繼草屯鎮、南投市的第3大票倉，每屆南投縣第五選區（埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉）共7席議員，出身埔里鎮議員占6席，其中僅2席為民進黨籍，外界認為，埔里選民結構藍大於綠，廖志城更於民國107年成功突圍，成為埔里首位民進黨籍鎮長。

廖志城上任致力改善財政，力推社區長照站，讓長輩就地安養，結合企業推動社區環保義工隊美化環境，讓埔里地理中心碑納入日月潭國家風景區範圍，3年多前競選連任時，讓藍營無人敢戰，直到選前3個月才徵召埔里鎮民代表黃敏聰迎戰，廖獲2萬6241票、62.6％得票率連任。

廖志城成功為民進黨開疆闢土，也如願為故鄉多做一點事，逐年調升敬老福利，原本僅75歲以上有敬老禮、90歲以上有敬老金500元，今年加碼至65歲以上3000元，且1歲至5歲小朋友可申請生日禮金2萬元，致力打造幸福埔里城，但黨內迄今無人表態接棒，與藍營黃世芳對戰。

綠營支持者則坦言，廖志城是4連霸議員，其服務也深獲藍綠選民肯定，在埔里累積雄厚的基層實力，才能翻轉埔里鎮長版圖，為民進黨爭一片綠地，藍營政二代黃世芳有基層實力，加上縣長許淑華力挺，可預見這場鎮長選戰將是硬仗，隨著縣長人選底定，屆時埔里鎮長人選將逐漸明朗。