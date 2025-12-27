藍定調禮讓高虹安拚連任 何志勇不退讓籲辦初選建立藍白機制

國民黨前發言人何志勇表示，將持續投入新竹市長選戰，盼黨中央透過初選機制決定新竹市長候選人。（圖／翻攝自何志勇臉書）

國民黨中央定調禮讓新竹市長高虹安爭取連任，不過先前已公開表態爭取國民黨提名的前國民黨發言人何志勇今（27）日表示，仍將持續參選，並希望透過此次新竹市長選戰，建立一套公平、公開的藍白合作機制，進而說服黨中央舉辦兩階段初選，決定最終人選。

2026年新竹市長選戰逐漸升溫，除高虹安力拚連任外，藍營方面，何志勇12月19日也正式表態投入選戰。有關黨高層針對新竹市長禮讓白營的決定，何志勇今日表示，無論是各縣市的藍白合作，或是2028年的藍白合總統選舉，新竹的戰略地位都相當關鍵。他指出，新竹是一座年輕、高知識選民集中的城市，同時也有300年歷史累積的老住民，若國民黨能在新竹站穩腳步並取得勝利，將有助於提升在野陣營在總統大選中的勝算。

他指出，將持續努力說服黨中央，並希望透過此次新竹市長選戰，建立一套公平、公開的藍白合作機制，作為明年各縣市合作的基礎，並為2028年藍白合總統選舉奠定制度。他強調，藍白合作必須讓雙方支持者及中間選民都能心服口服，才能凝聚在野力量、最大化勝選機會；並直言，若民眾黨現在就承諾2028年禮讓國民黨推出總統人選，他便立刻退選。

