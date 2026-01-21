藍宜縣長初選 張勝德、吳宗憲勢均力敵

宜蘭縣議長張勝德（右）、國民黨立委吳宗憲爭取參選縣長黨內提名，努力勤跑基層。據了解，兩人目前的民調數字拉得很近，幾乎在誤差範圍內。本報資料照片

國民黨有意參選宜蘭縣長的議長張勝德與立委吳宗憲堅持不退，春節後將做民調決定人選。據了解，上月黨中央掌握民調，吳僅落後張2%，已在誤差值範圍內。縣黨部主委林明昌昨證實黨中央應該有做民調，他聽到的民調數字「張、吳兩人確實拉得很近」。

黨中央16日邀張勝德與吳宗憲協調，吳建議春節後民調，讓雙方在過年期期好好「衝一波」，張勝德同意。林明昌說，不管誰代表出線參選，重點就是要能贏。

張勝德說，他會勤跑爭取支持，對民調平常心，更重申國民黨沒有分裂本錢，「藍藍合」團結才有機會贏得大選，最後不管誰落敗，都要支持出線的一方。吳宗憲也表示，他與「阿德」在競爭過程中絕不會口出惡言或揭瘡疤，甚至春節合體一起拜宮廟也沒關係，期盼在宜蘭樹立黨內初選君子之爭典範。

廣告 廣告

國民黨也完成花蓮縣長參選人全民調，縣黨部昨宣布吉安鄉長游淑貞支持度達51.9%，高於花蓮前市長葉耀輝11.8%，全縣13鄉鎮市游全面領先，將建請黨中央提名或徵召游淑貞參選縣長。不過，葉認為過程完全未尊重他的意見，感覺被「偷襲」，將準備5月初選。游說，黨的提名辦法並未要求初選，且拖到5月將延宕衝刺打拚的時間，她無法同意。

這次民調只納游淑貞、葉耀輝，排除孫文學校校長辦公室主任何啟聖。日前何啟聖表達參加花蓮縣長初選意願，縣黨部以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由逕行排除。何昨由孫文學校校長張亞中陪同，拜會議長張峻等議員；何也率先爆料游淑貞已勝出，並批縣黨部百般刁難，還漠視葉耀輝訴求，執意自己應加入民調。

縣黨部表示，將請黨中央提名或徵召游淑貞。不過，縣黨部並未詳細說明民調執行的方式、日期、樣本數等內容。

【看原文連結】

更多udn報導

不是東京大阪 日本一城市網大推：最適合旅遊

曹西平加價80萬賣房 估價師見這作法喊貼心

外商外包員工「請3天病假」被資遣 網見細節怒了

「京城四少」近況曝 80年代一線小生親吐現況