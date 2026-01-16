藍宜縣長採全民調 人選2月出爐

2026宜蘭縣長選舉，國民黨中央黨部16日協調人選，議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）皆出席。歷經約1小時協調，2人與宜蘭縣黨部主委林明昌（中）一同出面受訪稱「好消息」，3人握手合影。（陳薏云攝）

國民黨中央近期啟動縣市長提名人選內部協調機制，16日協調宜蘭縣、台中市有意參選者，宜蘭縣部分協商過程圓滿，縣黨部主委林明昌與擬參選人張勝德、吳宗憲攜手宣布，將以全民調方式，於2月底前決定人選；台中市長擬參選人楊瓊瓔、江啟臣談了2小時仍協商無果。

國民黨主席鄭麗文昨在桃園受訪表示，藍、白合目前都按照既定行程積極推動，國民黨的遊戲規則是黨內先內部協調，產出正式人選後，再循兩黨平台與協商模式協商，並透過公開程序產生藍白共推人選。

黨中央昨下午協調宜蘭縣長提名，僅閉門談了約1小時就有結論，林明昌與吳宗憲、張勝德一同受訪並第一時間說有「好消息」。

吳宗憲表示，團結是第1個共識。協調所做的任何決定都是在黨中央、地方黨部與2位擬參選人都滿意的情況下，「會議非常和諧，沒有人血壓高或講話大聲」；張勝德也說，將以全民調方式產生候選人。林明昌補充表示，將以內參民調在2月底前底定人選。

林明昌指出，民調細節會與雙方約時間第2次協調再討論，預計會在下周，但時間未定，將討論執行民調的公司、民調題目、抽樣方法等。

吳宗憲也表示，這次宜蘭的初選是「模範型」初選，他跟張勝德到現在都是戰友，從來沒有攻擊對方、惡言相向，就是彼此祝福，「兄弟登山，各自努力」，不論誰出線，另1位就會全力輔選。

林明昌強調，吳宗憲、張勝德也一致同意，待民調後產生黨內人選，一定會和民眾黨共同協調，產生最強人選，一定要打贏選戰。林隨後緊握吳、張的手一同高喊「國民黨加油」。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，不論「藍藍合」或「藍白合」，自己會持續按照既定的節奏，深入基層走訪各族群。

不過，排在宜蘭縣之前的台中市長提名協調會，過程並不如意，楊瓊瓔、江啟臣談了2個小時仍協商無果，雙方對於是否採初選意見出入。

江啟臣會後表示，基層對目前國民黨在台中市長人選仍底定相當焦慮不安，盼黨中央能在1月底前確定人選；楊瓊瓔則說，昨未達成初選機制共識，盼黨中央召集二次協調。