藍宜縣長提名卡關！吳宗憲、張勝德交由中央協調農曆年前定案

主委林明昌(中）牽手吳宗憲、張勝德農曆年前定會有人出線參選宜蘭縣長。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭縣長選戰隨民進黨和民黨黨人選己經訂案，國民黨還是沒有推出人選，宜蘭縣黨部九人提名小組二十七日邀集表態參選的立委吳宗憲與議長張勝德進行協調。經過一個半小時的閉門會議，兩人均表達強烈參選意願，誰都不願退讓。對此，縣黨部主委林明昌表示，已報請黨中央在十天內接手協調，若最終仍無法達成共識，將依機制啟動初選民調，確保在明年農曆年前完成提名作業。

議長張勝德於會後指出，他與吳宗憲在會中各自表述參選理念，雖未達成共識，但皆同意依照黨規行事；他強調，距離選舉已不到一年，地方基層普遍希望盡快確定人選以利勝選。立委吳宗憲則展現團結姿態，強調兩人雖在「誰出來選」未達成一致，但已達成「互助」共識，不論最後由誰出戰，另一方都會全力輔選，展現黨內百分之百的團結。針對藍營的整合，民眾黨參選人陳琬惠則強調，目前已獲正式徵召，正全力在地方服務並推廣政策；她認同兩黨主席對於「藍白合作、共推一組人」的共識，但現階段應各自努力，爭取更多宜蘭縣民的認同。民進黨參選人林國漳表示，將秉持一步一腳印的態度，爭取大多數縣民支持，成為全縣的「最大公約數」。

縣黨部主委林明昌肯定兩位參選人的誠意，並指出國民黨將在確定人選後，進一步與民眾黨進行協調。吳宗憲對此評論，既然民進黨將選舉時程提前，國民黨也會積極應戰，不會在節奏上落後。