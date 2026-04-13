藍宜縣黨部忙止血 急徵召4戰將

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國民黨宜蘭縣議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益及擬參選員山鄉長的議員黃雯如未登記黨內提名，震撼地方政壇，縣黨部13日火速徵召4人。（吳佩蓉攝）

國民黨布局宜蘭縣鄉鎮市長、議員選戰，提名登記於10日截止後，縣議會議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益及擬參選員山鄉長的議員黃雯如等4名戰將竟均未登記，地方盛傳與立委吳宗憲空降參選縣長有關，議員林岳賢駁斥此為謠言。國民黨宜蘭縣黨部13日開提名小組會議，火速通過徵召4人，另徵召縣議會黨團書記長林義剛參選議員，展現團結、迎戰地方選舉的決心。

國民黨宜蘭縣鄉鎮市長及議員提名登記10日截止，不料張勝德、陳美玲、蔡文益及黃雯如4名戰將並未登記，震撼地方政壇。地方人士認為，4人可能是不滿吳宗憲空降選縣長，藉此表達在地對黨中央提名布局的不滿；但林岳賢昨強調4人都支持吳，並非對縣長人選有意見，不滿吳的說法是謠言。

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另有黨內人士指出，4人不登記恐非單純程序問題，更像是不滿提名機制與決策，民進黨在多個鄉鎮市啟動徵召布局，藍營若仍堅持登記制度，選戰節奏恐落於下風，錯失整合先機。此外，縣黨部在登記前未明確說明是否採「徵召優先」，僅制式通知要求登記，缺乏實質溝通，使現任者感到被忽視。

面對4戰將缺席危機，縣黨部昨火速邀集提名小組，經綜合評估選區競爭態勢與民意基礎後，除完成徵召4人外，另徵召林義剛參選議員。但截至昨截稿前，張、陳、蔡、黃已接連3天皆無回應，地方正密切觀察4人是否接受徵召及後續發展。

縣黨部強調，徵召制度並非取代登記程序，是在既有提名制度下，彈性因應不同選區條件與選戰需求採行的機制，對具即戰力或關鍵選區人選加以整合，以提升整體勝選機率，面對各陣營陸續完成布局，國民黨須加快腳步整隊出擊，確保選戰節奏不落人後。