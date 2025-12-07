藍宜蘭縣長人選 吳宗憲張勝德促民調

民進黨、民眾黨已分別徵召律師林國漳（左一）、前立委陳琬惠（右二）參選明年宜蘭縣長，國民黨立委吳宗憲（左二）及宜蘭縣議會議長張勝德（右一）7日均表示，同意用「民調」決定人選。（本報資料照片）

宜蘭縣長明年改選，民進黨、民眾黨均已定於一尊，國民黨遲未推出人選，加上還要面對藍白合議題，讓藍營基層焦慮不已。有意參選縣長的國民黨立委吳宗憲、縣議會議長張勝德7日均表示，同意用「民調」決定，但吳宗憲認為應先產生國民黨人選，再與民眾黨比民調，張勝德則傾向藍白人選一起比民調對決，以免基層浮動、整合延宕。縣黨部表示，預計下個月可確定參選人。

民進黨10月22日徵召律師林國漳投入縣長選戰，並讓林國漳以行政院無給職政務顧問名義參與中央會勘，藉此與總統、副總統及行政院長多次同框亮相，也使他在短時間內加速累積曝光度及聲勢。

民眾黨12月3日徵召前立委陳琬惠參選縣長，雖然強調將延續與國民黨主席鄭麗文的會談共識，最終將共同推出最強候選人，但面對綠白人選就定位開始積極布局，國民黨決定人選方式遲無定論，已讓基層感受到不小壓力，不少支持者憂心再拖下去，政治能量將被消耗殆盡，期望黨中央加快決定人選的腳步。

張勝德表示，黨中央必須正視基層人心浮動非常嚴重，尤其民進黨強化林國漳曝光度後，藍營支持者更期待藍白盡快產生最強人選。他主張由吳宗憲、張勝德、陳琬惠「一次民調、一次定案」，避免先做國民黨內民調、再做藍白對比而拖長程序，也可能造成基層選邊站。他強調，最怕的是民調過程讓支持者分裂，還要花時間縫補，「不能像總統大選藍白合，最後在全國面前決裂，宜蘭的事要由宜蘭人決定。」

張勝德說，不論民主機制或協調都好，但人選一定要快點出來，他和吳宗憲、陳琬惠是合作夥伴，不是競爭關係，真正對手是民進黨。

吳宗憲表示，所有模式皆尊重黨中央的決定，但若採民調，他堅持必須分成2階段，第1階段先決定國民黨代表人選，第2階段再與陳琬惠比對。

他指出，民眾黨支持度不應直接混入國民黨內部民調，這樣很怪也不清楚目的，更不符合常見的提名程序，縣長選戰不像正副總統需要「2人1組」協作，應明確檢視誰讓誰、如何整合才是合理邏輯。

吳宗憲強調，無論最後由誰出線，彼此一定相挺，若整合過程拖到農曆春節後，藍營幾乎會被綠營完全牽著走。

國民黨宜蘭縣黨部表示，黨中央已請地方黨部彙整地方意見，最慢下個月初送給黨中央，預計下個月可確定國民黨參選人。