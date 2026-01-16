藍宜蘭縣長人選 吳宗憲、張勝德採全民調

▲吳宗憲強調，宜蘭縣就是藍營提名協調的「模範」。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 國民黨中央今（16）日邀請宜蘭縣提名協調小組，以及國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等2位競爭對手進行協調。吳宗憲受訪時表示，今天就協調機制達成共識，確定以全民調為依據，預定2月底前完成民調。

吳宗憲受訪時稱強調，宜蘭縣就是藍營提名協調的「模範」，會中「沒有人血壓高或講話大聲」，而且自己與張從未攻擊彼此。協調會上大家談得非常融洽，並達成多項共識，雖然今天沒有協調出確定人選，但有就協調機制達成共識，確定以全民調為依據。

吳宗憲提及，雙方對此結果都很滿意，下週第2次協調時就會確認執行民調的機構、民調時間以及民調題目等細節，預定2月底前完成民調。

張勝德則說，自己與吳宗憲是「合作伙伴」，不是對手，未來就以全民調結果來決定由誰出線，至於民調辦理時間黨部這邊會再確認，而且民調會有對比與互比。

