藍宜蘭縣長協調有共識！吳宗憲、張勝德將採全民調2月底決定人選

2026宜蘭縣長選舉，國民黨中央黨部16日協調人選，議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）皆出席。歷經約1小時協調，兩人與宜蘭縣黨部主委林明昌（中）一同出面受訪稱「好消息」。（陳薏云攝）

2026宜蘭縣長選舉，國民黨中央黨部16日協調人選，議長張勝德、立委吳宗憲皆出席。歷經約1小時協調，兩人與宜蘭縣黨部主委林明昌一同出面受訪稱「好消息」，將採全民調方式決定最終出線人選，下週將詳細協調民調方式、日期，預計2月底就會有產生一位候選人。

據了解，相較於台中市長人選協調會的緊張氣氛，宜蘭縣長協調會氣氛輕鬆。林明昌表示，這場協調會非常成功，兩位候選人都非常優秀，而且有共識，就是不管誰出線，絕對全力的支持提名的人。今天的結論就是大家一定要團結，因為只有團結才能打贏勝仗。

廣告 廣告

吳宗憲表示，團結是第一個共識，另外，今天協調出一個機制來決定候選人。張勝德則說，將以全民調來做一個產生候選人的方式。林明昌則說，會是一份內參民調，預計在2月底前就會底定人選。

林明昌說，民調細節會在第二次協調再做細節再討論。預計在下個禮拜會有第二次的協調會，時間尚未定。二次協調會將討論民調的公司、還有民調的題目方法等。

吳宗憲也說，這次宜蘭的初選，是一個「模範型」的初選。因為他跟張勝德到現在都是戰友，從來沒有攻擊對方，從來沒有惡言相向，那就是彼此祝福，「兄弟登山，各自努力」。

吳宗憲強調，黨中央跟地方黨部有一個公平的機制，然後透過那個機制，哪一位出線，另外一位就協助出線的那個人。將會是4方都同意的方式，剛剛的會議非常非常地和諧，也沒有人血壓高，也沒有人講話大聲，非常愉快之下做出來的決定。

【看原文連結】