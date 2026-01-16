藍宜蘭縣長採內參民調拚2月底提名 台中市長協調未果

國民黨中央今天(16日)協調台中市長、宜蘭縣長選舉提名。有意參選宜蘭縣長的立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德經協調後，有共識採取內參式全民調方式決定人選，並預計在2月底前完成提名。至於台中市長選舉提名，有意角逐的立委江啟臣、楊瓊瓔則協商未果，留待未來進一步溝通。

國民黨中央16日協調台中市長選舉及宜蘭縣長選舉提名作業。針對宜蘭縣長選舉，在歷經1個小時溝通後，有意參選宜蘭縣長的立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德在宜蘭縣黨部主委林明昌陪同下，於媒體鏡頭前牽手高喊「國民黨勝利」。

廣告 廣告

林明昌受訪時表示，兩人經討論後達成共識，將以內參式全民調方式決定人選，預計在2月底前確定提名人選。林明昌：『(原音)我們預計在下個禮拜會有第二次的協調會，討論民調的公司還有民調的提問方法，還有民調的細節。我們今天總之，今天這個協調會大家都非常愉快，黨中央也給我們很多肯定，我們感謝黨中央。』

吳宗憲也表示協調氣氛融洽，「沒有人血壓高，也沒有人講話大聲」，團結是他和張勝德的共識，宜蘭縣長選舉提名將會是「模範型初選」。張勝德也說自己和吳宗憲是合作夥伴，而非競爭對手，接下來應會採取對比和互比民調決勝負。

至於台中市長選舉提名，有意參選的立委江啟臣在會後受訪，對於今天未能達成共識感到遺憾與失望，並表示他在會中已充分說明基層對於台中市長人選尚未底定感到焦慮不安，他也支持台中市長盧秀燕日前所表達期盼黨中央能在1月底確定人選。至於後續如何公平、公正決定，他會充分尊重黨中央的處理與安排。

同樣爭取提名的立委楊瓊瓔則說，今天兩人已充分交換意見，但在初選機制上仍未達成共識。楊瓊瓔表示，她始終堅持公平、公開、透明是對市民與黨員的尊重，為避免影響國民黨團結，她願意再進一步溝通，尋求最大共識，也希望黨中央確保程序正義，讓他們以團結姿態迎接挑戰，她將靜待黨中央第二次協調。(編輯：沈鎮江)