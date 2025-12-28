藍宜蘭縣長提名協調破局 吳宗憲張勝德無共識盼年前定案

國民黨宜蘭縣長提名競爭進入關鍵階段，宜蘭縣黨部今（28）日舉行地方協調會議，爭取提名的立法委員吳宗憲與宜蘭縣議會議長張勝德雙雙親自出席。經過一個半小時的閉門協商，兩人對於由誰代表國民黨出戰宜蘭縣長選舉，始終未能達成共識。

國民黨立委吳宗憲。（圖／吳宗憲臉書）

宜蘭縣黨部主委林明昌會後表示，由於地方協調未能產生結果，將向黨中央報告，請求在十天內介入協調。林明昌指出，若黨中央協調仍無法達成共識，將啟動民調程序決定人選，力求在農曆年前完成提名作業，讓基層有充足時間進行整合。

面對黨內競爭態勢，吳宗憲與張勝德皆展現良性競爭的態度。吳宗憲強調，雖然目前雙方尚未達成共識，但無論最終由誰獲得提名，另一方都將傾全力協助，確保國民黨在宜蘭維持百分百團結。張勝德則呼籲黨中央在民主制度下，以公平、公正、公開的方式產生候選人，並希望盡快完成程序，讓基層提早展開整合工作。

宜蘭縣議長張勝德。（圖／張勝德臉書）

在競爭策略方面，吳宗憲已率先啟動「宜蘭走新路」首場造勢活動，未來將巡迴各鄉鎮，透過宣講、掃街與座談等方式爭取民意支持。張勝德則計畫於一月三日在冬山鄉農會旁舉辦首場問政懇託會，積極凝聚地方力量。雙方各自展開動員，讓黨內縣長提名戰提前進入白熱化階段。

在勝選優先的前提下，黨中央如何在十天內化解僵局，成為接下來各界關注的焦點。

