藍宜蘭縣長提名確定2月底全民調 吳宗憲：協調過程沒有人血壓高

迎戰宜蘭縣長選舉，國民黨中央今邀爭取提名參選的宜蘭縣議會議長張勝德與立委吳宗憲協調提名事宜，會中確定將採內參式全民調決定人選。只不過原黨中央希望農曆春節前確定人選，但今天協調決定，2月底前才確定人選。

至於全民調形式，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，預計下週會再開第二次協調會，討論民調公司、民調題目方法等細節。

林明昌表示，今天最大的結論是大家一定要團結，因為只有團結才能打贏勝仗；吳宗憲與張勝德野都同意，勝出者會與民眾黨提名人選協調產生最強候選人，展現要戰勝、征服宜蘭決心，好好打勝仗。

張勝德也表示，協調決定採全民調產生最後提名人選，民調時間點，黨中央會再找時間確認；強調與吳宗憲是合作夥伴，不是競爭對手。

而相較於今天稍早台中市黨提名協調結束氣氛凝重，吳宗憲表示，今天宜蘭縣長選舉協調所做的任何一個決定，都是在4方（黨中央、地方黨部與張吳兩人）都滿意的情況下，「剛剛會議非常和諧，沒有人血壓高或講話大聲」。

由於吳宗憲等人受訪說明時，黨副主席李乾龍也在一旁觀看，媒體詢問是否願意受訪說明台中市長協調狀況，李趕緊擺手拒絕，表示「我會血壓高」，更引發聯想。

