藍宜蘭縣長提名 2月底兩家民調公司對比85%、互比15%決定

立委吳宗憲（左）以及宜蘭縣議會議長張勝德都有意爭取國民黨宜蘭縣長提名。 圖：黃建豪 / 攝、翻攝張勝德臉書（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 宜蘭縣長選舉將在年底登場，民進黨已徵召律師林國漳代表參選；民眾黨徵召前立委陳琬惠代表參選；國民黨則有立委吳宗憲以及宜蘭縣議長張勝德爭取提名。國民黨今（30）日召開宜蘭縣長提名協調會，最終決定由爭取提名兩位參選人1家民調公司方式，於2月底完成電話民調，至於民調計算則採對比民調與互比民調各85%、15%方式加總。

今日宜蘭縣長提名協調會在國民黨中央黨部舉行，張勝德與吳宗憲均親自出席，會中主要討論民調公司與怎麼做民調等技術性問題，同時決定讓2人從黨中央核定的9家民調公司中各選1家作為委託最後民調施測工作。至於民調時程，則是在2月底完成電話民調，並採對比式民調與互比式民調各85%、15%方式加總。

廣告 廣告

其中，所謂對比式民調，就是吳宗憲與張勝德分別對上民進黨提名林國漳的民調支持度：互比民調部分，則是指吳與張兩人間民調支持度。

張德勝會後被媒體問到是否對全民調有信心時表示，自己始終認為，宜蘭人的事情，最終還是回歸由宜蘭人自己做最後決定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

治安有「4大問題」待解！ 賴清德：黑幫呈「分散化」趨勢、滲入土石方產業

反對黨產修法替附隨組織解套 公民團體批藍白讓立院淪為「特權院」