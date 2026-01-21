藍寶石大歌廳五週年升級登場 卡拉OK、復古市集齊聚高流打造全民秀場

第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於5月9、10日母親節檔期，在高雄流行音樂中心海音館盛大登場。日前舉行的記者會公布由黃西田、苗可麗、侯怡君、侯怡君擔綱主持，並集結11位實力派卡司，引發熱烈關注，其中「寶島歌王」葉啟田睽違9年重返舞台，更勾起資深歌迷滿滿回憶，相關貼文湧入「真的好久不見」、「重出江湖太感動」等回響，展現藍寶石在歌迷心中的不敗魅力。

↑圖說：2026《真愛秀．藍寶石大歌廳》演出卡司，「寶島歌王」葉啟田睽違9年再度登台。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流表示，今年適逢藍寶石演唱會邁入五周年，規模全面升級，不僅結合藍寶石電影與專書推出的限量套票迅速完售，特區門票亦同步秒殺，更首度將演唱會延伸至場館周邊，規畫「藍寶石全民大歌廳」。演出兩日將推出古早味市集、卡拉OK歡唱區、復古妝髮與肩頸按摩等免費體驗活動，邀請持票觀眾提早走進高流園區，感受濃濃復古秀場氛圍，相關體驗將依官網公告開放兌換，名額有限，依現場排隊狀況為準。

↑圖說：高雄深耕20年的「杉之秀SPA連鎖芳療護理」演出兩日提供肩頸釋壓、眼周保養與頭部。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

2026年《真愛秀．藍寶石大歌廳》以「咱攏五吉」為主題，象徵第五屆的重要里程碑，並透過臺語諧音傳遞吉利、興旺的祝福寓意。主持人黃西田也預告，本屆將原汁原味重現歌廳秀經典演出公式，帶領觀眾回到最真實、最熱鬧的秀場年代。今年演唱會週邊體驗同步擴大，憑門票可至音浪塔一樓的「榕樹下卡拉OK歡唱區」與「肩頸按摩區」，由深耕高雄20年的在地品牌提供放鬆體驗；海音館旁也設置「復古妝髮體驗區」，讓觀眾一秒穿越經典造型，場外則有集結多款台灣傳統小吃的古早味市集，讓藍寶石升級為結合視聽、休閒與美食的全民歌廳。

↑圖說：高雄在地美髮品牌「尤卡髮型集團」演出兩日提供復古妝髮體驗。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

隨著 Focus 13 珊瑚廣場進駐高流園區，餐飲、遊樂與生活風格品牌陸續到位，再加上「POP! POP! POP! 流行音樂互動展」與藍寶石《秀場傳奇》故事展同步展出，使本屆演唱會成為融合音樂、文化與園區風景的孝親一日遊首選。高流執行長丁度嵐提醒，藍寶石演唱會門票目前於 ibon 售票系統持續熱銷，已成為過年期間送給長輩的熱門禮物選項，呼籲民眾把握機會提早購票，與家人共度溫馨難忘的「咱攏五吉之夜」。

