藍寶石大歌廳演唱會限量套裝祭優惠回饋鐵粉

[NOWnews今日新聞] 高雄流行音樂中心公佈第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於今年 5 月 9、10 日母親節檔期再現海音館，此次集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台；同時為慶祝高流與藍寶石演唱會雙雙屆滿五週年，祭出三合一超限量套裝 – 演唱會門票、專書與電影票的72折超值優惠套票回饋鐵粉，今（10）日中午12 點起於ibon全面啟售，高流會員另享單購演唱會門票享95折的會員早鳥優惠。

第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會本屆以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，也以臺語諧音寓意「我們都有錢」的祝福，與藍寶石大歌廳一貫貼近庶民娛樂的文化精神契合，本次演唱會除了重磅邀請黃西田、苗可麗、侯怡君擔綱主持，更有寶島歌王葉啟田、施文彬、王彩樺、張秀卿、王瑞霞等11位實力派藝人演出力挺藍寶石。

今年高雄流行音樂中心與藍寶石演唱會雙雙迎來五週年，高流持續深耕流行音樂產業與文史脈絡，以「藍寶石大歌廳」為核心，跨足出版與電影製作，攜手金馬獎最佳紀錄片導演楊力州拍攝《高雄有顆藍寶石》紀錄片、合作遠流出版公司與金獎作者邱祖胤推出專書《高雄有顆藍寶石》，揭開藍寶石大歌廳更幕後不為人知的傳奇故事。

為回饋長期支持藍寶石大歌廳的忠實粉絲，高流同步推出誠意滿滿的套票優惠，內容包含《高雄有顆藍寶石》專書1本、紀錄片電影票2張，以及《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會價值門票 2 張，祭出72折回饋。套票限量100組（每日50組、每人限購1組），1月10日中午12點將與演唱會門票同步於ibon開賣。

