藍寶石大歌廳5月登場 憑票根免費體驗妝髮與按摩

（中央社記者林巧璉高雄21日電）2026「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於5月9、10日在高流登場，結合藍寶石電影和專書的限量套票已完售。高流今天宣布加碼，憑票根可免費體驗肩頸按摩、復古妝髮造型。

高雄流行音樂中心今天透過新聞稿表示，第5屆藍寶石大歌廳演唱會將在母親節檔期登場，主持人有黃西田、苗可麗、侯怡君等，其中「寶島歌王」葉啟田暌違9年再度登台，不少資深歌迷紛紛留言：「真的好久不見！」

高流表示，歡慶藍寶石演唱會邁入5周年，今年擴大舉辦，演出2日將規畫古早味市集、卡拉OK歡唱區、復古妝髮與肩頸按摩體驗，打造「藍寶石全民大歌廳」，邀請持票觀眾提早玩高流，免費兌換期間限定的周邊體驗活動。

廣告 廣告

高流說明，此次演唱會以「咱攏五吉」為主題，呼應第5屆里程碑，透過台語諧音傳遞財運興旺的祝福，節目集結多位實力派藝人輪番演出。黃西田預告，本屆將「原汁原味」重現歌廳秀的經典演出公式，帶領觀眾重溫最真實的秀場樣貌。

高流指出，今年演唱會周邊更擴大規畫免費體驗區，現場由高雄杉之秀SPA連鎖芳療護理提供肩頸釋壓、眼周保養與頭部刮療等免費體驗，更於海音館旁增設由高雄在地美髮品牌服務的「復古妝髮體驗區」。

高流執行長丁度嵐提醒，藍寶石演唱會門票目前於 ibon售票系統販售中，也是過年時贈送長輩的熱門選項。（編輯：龍柏安）1150121