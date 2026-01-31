藍將公布初選辦法 徐欣瑩喊話：先處理開放參選

面對國民中央將發布初選辦法，立委徐欣瑩喊話黨中央應先處理開放參選問題。（邱立雅攝）

面對國民黨中央擬於2月2日發布初選辦法並維持「七三制」，立法委員徐欣瑩31日下午受訪時，向黨中央喊話，她已表態順應陳見賢的訴求，同意開放參選，「黨中央應該要先處理吧？」同時質疑副縣長陳見賢宣布將辭去黨部主委是「過程中的表演」。

徐欣瑩指出，她早已向黨中央傳達退讓意願，並同意對手陳見賢所提的「開放參選」主張，這是兩位參選人之間最大的公約數，呼籲黨中央應優先處理此共識。針對陳見賢辭去黨部主委職務以示尊重機制，徐欣瑩直言「早該辭了」，並質疑這是否僅是過程中的表演？

廣告 廣告

徐欣瑩指出，新竹縣的情況極其特殊，與其他縣市不同，但地方黨部在初選過程中利用黨工資源拉票，甚至對黨內競爭同志進行造謠抹黑，這與其他兼任主委的參選人如柯志恩、謝龍介等人情況不能類比。徐欣瑩強調，在不公不義的束縛下，體制內的抗爭是為了伸張正義。

對於外界關心若黨中央執意推行七三機制，是否會「脫黨參選」或「尋求民眾黨合作」？徐欣瑩表示，目前正全力在體制內進行爭取與抗爭，對於假設性問題不予回應。

徐欣瑩認為自己是頂著最高的民意，為了新竹縣的未來在努力，眼前最重要的事是確保初選具備「公平、公正、公開」的陽光機制。徐欣瑩認為公平公正是黨內團結的唯一基礎，「沒有公平公正，怎麼談團結？全國人民都在看。」她期盼不要黑箱，要讓光明照破一切黑暗。

【看原文連結】