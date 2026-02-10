藍小雞搶掛合體看板！何時請辭投入新北市長選戰 李四川鬆口了

2026新北市長選戰，民進黨已確定由綠委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌日前也成立競選總部表態角逐，而國民黨至今尚未有明確人選。黨內呼聲極高的台北市副市長李四川今（10）日被媒體追問到，何時會投入新北市長選舉？李四川首度鬆口表示，如果明天與輝達簽約完，他會做的所有決定，都會跟大家報告。​

輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，日前北市府已審查T17、18基地地上權的權利金完畢，台北市副市長李四川10日出席北市府市政會議前受訪表示，明日應可順利簽約。外界關注李四川何時會宣布投入新北市長選戰。

廣告 廣告

對此，李四川首度鬆口表示，明天如果與輝達合約完成簽訂，「我想我會做所有的決定，都會跟各位報告」。針對藍營新北市議員擬參選人何元楷已在汐止掛上聯合看板，李四川是否知情？李四川表示，不曉得，但這段期間從所有的民調，可以得知新北市民對他的支持，他非常的感謝，他也強調，輝達如果簽約完成後，會告訴大家他的決定。

媒體詢問，日前李四川出席板橋里長聯誼會，被發現與新北市長侯友宜交談，內容聊到了什麼？李四川回應，每年板橋的里長聯誼會，主席林榮彩都會邀請他，他去年也有參加，他也就市政的部分跟侯友宜請教，並強調侯友宜的政績，值得他來學習。

更多風傳媒報導

