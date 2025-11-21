藍小雞閃躲掛黃國昌看板 張益贍：新北要看「這人」！
論壇中心/綜合報導
鄭黃會剛結束，國民黨副主席李乾龍直指黃國昌的聯合政府概念、用於藍白搭檔2026正副市長候選人「也行」。對此，政治評論員張益贍「鼓勵」黃國昌當副市長候選人，到最後看是李四川在選、還是黃國昌在選，不過新北市這局最關鍵一票、是侯友宜決定的。而國民黨新北市議員呂家愷被連番「靈魂拷問」、願不願意選舉招牌放上黃國昌合照，繞了一圈、也給出了答案。
政治評論員張益贍、主持人張孟琦接連在《台灣向前行》節目中「靈魂拷問」呂家愷，如果國昌搭配李四川是否支持、議員選舉看板願意是否放上「十指緊扣」黃國昌的照片，呂家愷始終不願正面回應、絕口不提黃國昌三個字，只含糊其辭稱「藍白合的期待」，目前正的副的還不知道是誰、到底有沒有還不知道，「但自己一定會掛有侯友宜的看板」。
呂家愷語畢，全場都笑了。張益贍直指，黃國昌即使不選，即使支持國民黨掛副市長，對小雞真的有利嗎，為什麼，黃國昌的不滿意度，高達快要六成，連國民黨的人有五成六的人，對於黃國昌不滿意，有很多國民黨人認為「只要有黃國昌就投不下去」。
張益贍表示，新北市這局不是黃國昌講了算、也不是李乾龍講了算，呂家愷講到一個重點，最重要的意見是侯友宜，要搭配副市長 ，劉和然也贏黃國昌一點點，要搭配副市長也是劉和然搭配李四川，怎麼會是你黃國昌，你排名老三，老三你去旁邊坐旁邊等，最後決定的新北市長最關鍵的一票，是侯友宜怎麼決定的。
原文出處：呂家愷閃躲掛黃國昌看板 張益贍：藍白新北要看「這個人」！
更多民視新聞報導
一日北高免費仔？黃國昌遭酸「有錢請狗仔、沒錢報名」？
藍量身打造沈伯洋民調？他舉手發問：想看「這藍委」的！
國蔥8.7%保護傘「開好開滿」？他揭動機：2/1無縫「開競總」！
其他人也在看
新北市長選舉民調出爐 李四川打趴3人選 劉和然回應了
網路媒體針對2026新北市長選舉進行民調調查，發現現階段若國民黨推出台北市副市長李四川，一對一情況下李贏蘇10％，但蘇又贏新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌各6.6％與13.9％。劉和然對此回應，民調是一時的，但市政是長久的。中時新聞網 ・ 14 小時前
打臉中國！謊稱日本「對華仇恨犯罪升溫」 外務省秀數據反擊
即時中心／林耿郁報導近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出諸如旅行限制等措施，理由是日本「治安惡化」；但日本外務省公布一份最新數據，顯示2025年中國民眾在日遇害案件數「不增反減」；且尷尬的是，其中部分案件還是「中國人打中國人」！民視 ・ 1 小時前
媒體人預言他交鋒蘇巧慧！這人迎戰張善政
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的「鄭黃會」日前落幕，關於外界最關注的新北市長提名問題，黃國昌明確表示，若出現更具勝選實力的候選人，他願意「兼顧大局」，不會堅持參選到底。對...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
陳菁徽稱挺李有財？陳其邁晚間宣布提告 綠高雄黨部：開除黨籍
即時中心／顏一軒報導高雄市月世界風景區附近山坡地被不肖業者傾倒數十噸垃圾，高市府限期內將垃圾全數清除，並將本案移送橋頭地方檢察署偵辦。不過，國民黨不分區立委陳菁徽發文指控，高雄市長陳其邁力挺涉案的李有財，還貼出據稱為兩人的合照。對此，高市府今（21）日晚間表示，該相片是2021年李男於網路取得後擅自合成，未經陳其邁本人同意，而陳市長與李有財亦無往來，高市府除嚴厲譴責，亦將依法提告。民視 ・ 59 分鐘前
院版財劃法 白喊退回 藍要思考
因新版財劃法出現分配公式錯誤，部分縣市、離島三縣（市）所獲統籌分配稅款不如預期。立法院昨三讀通過財劃法修正案，離島分配公...聯合新聞網 ・ 2 小時前
新北民調／57.6％民眾「不欣賞」黃國昌！僅9.4％非常欣賞
2026年將迎來九合一大選，民進黨已定由立委蘇巧慧參選新北市長；國民黨則有北市副市長李四川、新北市副市長劉和然為潛在對手，民眾黨主席黃國昌也投入新北市長選戰。匯流新聞網今（21）日公布最新民調，黃國昌的欣賞度僅28.6％、57.6%表示不欣賞，不欣賞度為四人當中的第一名。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
很多人都被騙了！醫點名「這5種零食」沒有你以為的健康 海苔、寒天果凍上榜
邱筱宸醫師在臉書分享，長年吃素的她時常嘴饞，看到標榜植物性來源的零食，外表清爽、成分也看起來單純，就會以為「這應該比別的健康吧？」結果有時候仔細一看成分表，才發現裡頭其實藏著不少營養陷阱。對此，就來和大家一起拆解五樣常見的素食零食選項，分析它們的優缺點，讓我們都能吃得開心，也吃得安心。 1、消化餅乾名字健康，但不一定都幫助消化。很多人以為「消化餅乾」比較健康，甚至適合長輩或小孩吃，但它們多半由精製麵粉、糖和油製成，有些還加了氫化植物油。幾片餅乾就可能接近一碗白飯的熱量，糖和油的比例也不低。．優點：方便取得、好保存、快速消除飢餓感．注意：熱量不低、脂肪種類需留意，建議適量吃就好 2、花生仁湯溫暖甜湯，糖分大魔王。花生本身是優質脂肪與蛋白質的來源，但當它變成甜湯，常伴隨多餘熱量。一碗下肚，熱量可達400-500大卡，糖含量甚至超過25克。．優點：提供飽足感、富含蛋白質．注意：血糖控制或有三高的人要特別斟酌頻率與份量 3、即食海苔片輕盈的外表，小心高鈉。很多人愛吃海苔片，因為它薄薄一片、吃起來感覺沒負擔。但市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，一小包的鈉含量就可能超過300毫克。．常春月刊 ・ 22 小時前
《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業
由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
柔性政變？跟鄭麗文有溝通管道 柯重返民眾黨主導藍白合？
論壇中心／董思旻報導前民眾黨主席柯文哲近期動作頻頻，低調現身民眾黨中央黨部，據了解將著手布局明年選舉事宜，至於剛落幕的鄭黃會面，細節是否生變，引發外界關切，民眾黨未來恐怕陷入兩個太陽之爭。民視 ・ 2 小時前
總統吃壽司挺日隔一天「福島食品全解禁」 食藥署長理由是巧合
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 時隔14年，食藥署今（21）日傍晚正式公告全面解禁福島5縣市食品，恢復常態管理，正值中、日雙方為了日本首相高市早苗「台灣有事」言論，關係緊張之際，還恰好在賴清德總統昨發文貼出吃壽司及日本水產品的照片後，時機點難免引發聯想，但食藥署署長姜至剛一聽到媒體詢問，直呼「沒有啦！」強調只是剛好行政程序的巧合。 食藥署是在今年8...匯流新聞網 ・ 14 小時前
李四川尚未宣布戰新北！黃國昌先爆遭綠「拱選」蘇巧慧駁斥
李四川尚未宣布戰新北！黃國昌先爆遭綠「拱選」蘇巧慧駁斥EBC東森新聞 ・ 1 天前
高爾夫》李韶彌開局好彩頭，LPGA年終賽領先兩桿
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】贏得多還不如贏得冠軍可以獨得四百萬美元的年終大賽－CME Group Tour Cha羅開Golf 頻道 ・ 8 小時前
福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議
日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總...聯合新聞網 ・ 1 小時前
桃園市長選戰 綠營傳有「大咖黑馬」？吳子嘉：張善政不一定會贏
民進黨籍的前桃園市長鄭文燦因涉及《貪汙治罪條例》遭起訴，檢方提起公訴並求刑12年。媒體人吳子嘉21日爆料稱，傳出鄭文燦要參選桃園市長，若是真的，這是政壇的震撼彈。他認為，若鄭文燦真的代表民進黨參選桃園，國民黨籍的桃園市長張善政不一定會贏。中時新聞網 ・ 8 小時前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 8 小時前
習近平願意當中華民國中國區區長？ 國民黨拋出一國兩區有沒有先知會北京？｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前
新北3賞花秘境 「蒜香藤」綻夢幻紫瀑
記者李佩玲／綜合報導 近期正值「蒜香藤」盛開的季節，新北市政府景觀處精選泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園等3大私房賞花秘境，這些地青年日報 ・ 8 小時前
77噸砂石車側翻 女教師「犧牲自己」急煞慘遭掩埋亡
77噸砂石車側翻 女教師「犧牲自己」急煞慘遭掩埋亡EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鄭任汶專欄：黃國昌想再跳船到國民黨也不令人意外
鄭麗文與黃國昌，這兩位的從政歷程，有點一樣又不太一樣。他們都曾經發狠怒罵國民黨與中共，還希望台灣可以走向自由獨立的道路，但後來，他們選擇加入原本痛恨的陣營，一位成為她口中「萬惡國民黨」的主席，另一位成為民眾黨主席並展開藍白合作，與他昔日嘲諷的對手共舞。這兩位有著類似的從政軌跡，也算是擁有共同革命情感的同志，從現在起，他們正踏著與昔日中共長征節奏一致的步伐，朝向推倒對手並建立與中共政權合而為一的道路前進。鏡報 ・ 1 小時前
高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」
日本首相高市早苗上任數周，就因為在國會就「台灣有事」答辯，親身感受到觸碰中國在台灣問題紅線的下場。北京隨即啟動經濟施壓手...聯合新聞網 ・ 18 小時前