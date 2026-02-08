藍市長提名未解 綠喊贏回台中

積極爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔（左二）8日赴東興市場分送春聯，攤商熱情送上青蒜寓意凍選。（馮惠宜攝）

立法院副院長江啟臣（右）8日赴台中市沙鹿菜市場發放春聯，與藍委顏寬恒（左）一起展示春聯。（温予菱攝）

身兼民進黨主席的賴清德總統（前排左）8日再赴台中與黨公職進行閉門便當會，民進黨台中市長參選人、立委何欣純（前排中）會後表示，有信心「贏回台中！」（馮惠宜攝）

藍營台中市長提名黨中央擬於3月最後一周進行初選民調，但台中市長盧秀燕主張「兵貴神速」應提早辦理。立委楊瓊瓔則堅持「程序正義」按協議進行。立法院副院長江啟臣坦言基層已有焦慮感，更透露目前與黨中央溝通陷入僵局，盼盡速完成提名。綠營台中市長參選人、立委何欣純則表態「台灣隊」已整合，有信心贏回台中，並稱民眾反映藍營姐弟之爭是社會觀感極差的「政治算計」。

楊瓊瓔8日到北區東興市場向攤商發送春聯，展現高度親和力；她表示，能理解並謝謝市長（盧秀燕）的祝福，她也希望盡早定於一尊，但這次提名機制是由黨中央主導協調，雙方也都正式簽署協議。她的態度就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。「速度固然重要，但公平、公正、公開、透明的基準點才能讓人信服，也才能真正凝聚團結，打贏勝仗。」

江啟臣昨偕立委顏寬恒至沙鹿菜市場發送春聯。針對初選時程，江表示，離3月底還有將近2個月，基層確實存在焦慮感，提名作業應「愈快愈好」，人選底定，基層才能安心啟動選舉作業。他也透露，目前與黨中央的溝通似乎陷入僵局。面對媒體詢問黨中央是否對說明民調或協商有所回應，他連說3次「沒有」收到任何黨中央的來訊或電話，呼籲應回到白紙黑字的協議內容，在無爭議下盡速完成提名。

民進黨則展現拿下台中的決心，賴清德總統8日2個月內第五度造訪台中拉抬何欣純選情，在與賴總統和黨公職便當會後，何自信表示，「台灣隊」與「台中隊」已經整合，有信心贏回台中。對藍營「姐弟之爭」，她表示，他黨內部的事不便評論，但民眾向她反映藍營內部的糾紛看起來完全是基於政黨自身利益的「政治算計」，社會觀感極差。