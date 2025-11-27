藍強修國籍法！陸委會憂國安情報外洩 陳玉珍竟稱：輕忽中國歧視中配

記者詹宜庭／台北報導

國民黨團召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會。（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨立委傅崐萁提案修正《國籍法》，讓中配參政不適用該法放棄外國國籍之規定。陸委會副主委梁文傑表示，根據《中華人民共和國國家安全法》規定，任何中國人民都有義務配合情報單位的要求，「若這人同時擔任台灣立委，或進入立法院外交及國防委員會，在中共的法律下，他就有義務提供情報」。對此，國民黨立委陳玉珍今（27日）反問「中國只會滲透中配嗎？這根本是把中國看得太輕忽了，還歧視中配，有些人天真地認為中配不忠誠，那民進黨人就是忠誠的嗎？」

梁文傑昨日在立法院備詢時指出，一名同時擁有中華民國與中華人民共和國國籍的人，會面臨法律義務上的衝突。根據中國《國安法》，所有中國人民都有義務配合情報單位的需求，「如果這個人同時擔任台灣立委，或進入外交與國防委員會，就必須在中共法律下配合提供情報」。

陳玉珍則質疑，難道不能拒絕嗎？這規範只適用於中配嗎？她反問，「如果中國真的要滲透，只會針對中配嗎？搞不好更應該去滲透那些真正能拿到資料的民進黨人吧！共諜都在民進黨內，一般立法委員只能拿到很多內容空白、塗黑的東西，真正能接觸到機密資料的人，才是中國要滲透的對象」。

陳玉珍再問，中國只會滲透中配嗎？這根本是把中國看得太輕忽了，還歧視中配，有些人天真地認為中配不忠誠，那民進黨人就是忠誠的嗎？她強調，真正好的方法不是這樣，應該真實去考核，努力保護國家機密，「不是因為你是民進黨員就不會被滲透，沒有這種事，真正的共諜在民進黨內」。

