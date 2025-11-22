藍強化與立院黨團、地方聯繫 李乾龍週四邀宴國民黨立委、週六黨慶南台起跑

國民黨副主席李乾龍。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文當選後，首個發出公開行程，就是到立法院拜會國民黨團立委。而據悉，繼近日邀立法院長韓國瑜辦公室主任進黨中央文傳會媒體框後，黨副主席李乾龍週四也將邀宴黨團立委，持續強化黨與黨團橫向聯繫。

據指出，李乾龍邀宴訂在11月27日（四）中午，地點則貼心選擇鄰近立法院的喜來登B1辰園，所有國民黨團與黨籍立委都是餐敘邀宴對象。不過黨團人士表示，目前了解，鄭麗文當天本人並不會出席。

而明天就是國民黨黨慶，黨中央規劃將由鄭麗文率黨務主管與中常委，連趕兩地，去慈湖與頭寮謁陵。除此之外，目前暫無規劃由黨中央主導的黨慶活動，大型黨員活動會分散到各縣市舉辦，首場將於29日（六）從南台灣出發。

黨務人士指出，29日將在高雄與台南兩續舉辦兩場千人黨員黨慶活動，鄭麗文將親自出席主持。而30日黨慶活動則會回到台北市，在台北市議會B1大禮堂舉辦，屆時也將舉辦新任台北市黨部主委戴錫欽布達典禮。

黨務人士說，之後各縣市黨慶活動也會多安排在假日接力舉辦。

